La plupart des Russes pourraient être vaccinés contre Covid-19 d’ici l’été, car le créateur de Spoutnik V révèle que les doses peuvent être conservées sans gel pendant 2 mois

Alors que la Russie cherche à étendre son programme d’inoculation de masse, le développeur du vaccin Spoutnik V du pays a révélé qu’il pouvait être stocké pendant deux mois à 2-8 ° C pour une température beaucoup plus élevée que certains de ses équivalents étrangers.

Dans un entretien avec l’agence de presse TASS, le directeur du centre Gamaleya a révélé qu’il serait possible de vacciner la majorité de la population russe au cours des six premiers mois de 2021.

« Compte tenu du niveau de production de vaccins qui existe, je pense que d’ici le milieu de l’année, nous devrions atteindre le niveau nécessaire de 60 pour cent de la [population] protégé, » A déclaré Alexander Gintsburg.

Dans la même interview, Gintsburg a révélé un avantage du Spoutnik V par rapport aux vaccins américains de Pfizer ou Moderna: les températures de stockage nécessaires. Lorsque la formule russe a été produite pour la première fois, elle n’était autorisée à être stockée qu’à -18 ° C, mais les dernières recommandations l’ont fait augmenter d’environ 20 degrés.

« Les instructions pour le médicament comprenaient la possibilité de le conserver à la température d’un réfrigérateur domestique ordinaire, et non à -18, pendant deux mois », il a dit, notant, cependant, que ce n’est encore que peu de temps. « Avec de nouveaux travaux, nous espérons que cette période sera portée à six mois. »

Selon les recommandations officielles, le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 doit être conservé entre -80 ° C et -60 ° C, et la version Moderna entre -25º et -15ºC.

En n’ayant pas à payer pour des congélateurs coûteux, le coût de la logistique est considérablement réduit.

Le Spoutnik V a été annoncé en août dernier par le président russe Vladimir Poutine comme le premier vaccin Covid-19 enregistré au monde. Plus tôt cette semaine, la revue médicale britannique The Lancet a publié les résultats des essais de phase III, qui ont révélé une efficacité de 91,6%.

