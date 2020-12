La plupart des productions hollywoodiennes resteront en pause jusqu’à la mi-janvier, selon SAG-AFTRA

SAG-AFTRA a annoncé que la majorité de ses productions en Californie seraient en pause jusqu’au début de l’année prochaine. La nouvelle survient après que le département de la santé de Los Angeles a demandé à l’industrie du divertissement de suspendre les productions. La présidente de SAG-AFTRA Gabrielle Carteris et le directeur exécutif national David White ont mis à jour le site Web du syndicat avec plus de protocoles de tournage COVID-19 et ont reconnu les surtensions qui se produisent actuellement dans la région de Los Angeles. Carteris et White ont reconnu la nécessité d’une «action immédiate».

Plus tôt cette semaine, le département de la santé publique du comté de Los Angeles a demandé aux principaux studios de «considérer fortement» la suspension des productions actuelles dans le comté de LA en raison de la crise de santé publique. Le bureau a demandé: «Bien que les productions musicales, télévisuelles et cinématographiques soient autorisées, nous vous demandons d’envisager fortement de suspendre le travail pendant quelques semaines pendant cette flambée catastrophique des cas de COVID. Identifiez et retardez les activités à plus haut risque et concentrez-vous sur les moins risqués travailler pour le moment, si possible. » SAG-AFTRA avait ceci à dire dans une déclaration.

« La plupart des productions de divertissement resteront en pause jusqu’à la deuxième ou troisième semaine de janvier si ce n’est plus tard. Cela signifie que le nombre de nos artistes membres travaillant sur des décors en ce moment est réduit. Nos protocoles de sécurité garantissent des précautions appropriées pour la période des vacances, y compris des temps de test avant la reprise de la production. «

Le syndicat va continuer de suivre de près la situation afin de s’assurer que les équipes peuvent retourner au travail en toute sécurité. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, vient de prolonger l’ordre régional de séjour à la maison sans date de fin précise en vue, ce qui signifie que beaucoup plus de personnes continueront de rester à la maison et de ne pas travailler. Le département de la santé souhaite surtout que les productions qui impliquent des voyages prennent une pause pour des raisons évidentes.

Le gouverneur Gavin Newsom dit que les résidents de Californie doivent « se préparer à ce qui est inévitable maintenant, sur la base du voyage que nous avons vu juste au cours de la semaine dernière et de l’attente de plus de la même chose pendant le reste de la saison des vacances. » La plupart des grands studios se remettaient au travail pendant l’été et à l’automne, mais il semble que la plupart des productions du sud de la Californie reviendront en pause, du moins pour le moment.

Les protocoles de sécurité en cas de pandémie sont constamment mis à jour à mesure que les situations continuent de changer. Quoi qu’il en soit, il semble que s’arrêter complètement pendant une poignée de semaines sera le meilleur moyen de protéger les lanceurs et les équipages pendant cette vague de courant. Entre-temps, le syndicat exhorte ses membres à «adhérer aux principes de sécurité pour se protéger, protéger vos familles, vos communautés et vos collègues» au cours des prochaines semaines. Quant à savoir quand tout reviendra à une certaine forme de normalité, ce n’est pas clair pour le moment. Le Hollywood Reporter a été l’un des premiers médias à annoncer la décision de SAG-AFTRA de fermer les productions dans le comté de LA.