La plupart des fans conviennent que c’est la pire décision que George Costanza ait jamais prise

Seinfeld peut être l’une des sitcoms les plus populaires et les plus durables de tous les temps, mais cela ne signifie pas que les personnages étaient sympathiques. En fait, Jerry, Elaine, George et Kramer semblaient faire intentionnellement des choix égoïstes pour se rendre plus répréhensibles au fur et à mesure que la série progressait.

Et George Costanza (Jason Alexander) était peut-être le pire de tous. De l’épisode 1 jusqu’à la finale très controversée de la série, le meilleur ami de Jerry a constamment agi d’une manière qui ne pouvait être décrite que comme impolie, petite, égoïste, vindicative et carrément criminelle.

La plupart des fans de la série conviennent qu’une scène de la saison 5 était le pire moment de tous.

George Costanza est basé sur une personne réelle

Une vraie personne nommée Michael Costanza, qui a fréquenté l’université avec Jerry Seinfeld, a poursuivi les créateurs de la série pour 100 millions de dollars pour avoir copié sa ressemblance sans autorisation. Il a même dit que son professeur de gymnastique au lycée l’avait surnommé «je ne peux pas te supporter» comme George dans l’émission. Mais le Seinfeld les showrunners ont insisté sur le fait que George est basé sur l’alter ego du co-créateur Larry David.

Peu importe d’où vient l’inspiration, il est vrai que George est une personne compliquée. C’est un menteur et un manipulateur doué qui a «de nombreux problèmes psychologiques», selon WikiFandom. Celles-ci incluent «la sociopathie, le narcissisme, le mensonge habituel, une faible estime de soi, des accès de colère soudains, l’hypocondrie, des actes impulsifs de bon marché inconsidéré, l’égoïsme, l’obsession, vivre dans la fantaisie.»

D’une manière ou d’une autre, George a réussi à sortir avec quelques belles femmes. Mais il a saboté toutes ces relations comme le public s’y attendait.

La pire chose que George ait jamais faite a été d’agir égoïstement, comme d’habitude

Il y a des dizaines d’exemples de George agissant terriblement sur Seinfeld. Mais les fans soulignent le moment où il a essayé de protéger sa propre vie en faveur d’une personne âgée et des enfants comme la pire de tous les temps.

C’est arrivé pendant «The Fire», qui était l’épisode 20 de la saison 5. George sort avec une femme avec un fils qui l’a invité à la fête d’anniversaire de l’enfant. Alors que là-bas, un incendie se déclare dans la cuisine, incitant George à crier et à pousser les gens à l’écart alors qu’il tente de s’échapper. Le seul problème? Il pousse les petits enfants et une femme âgée avec une marchette plutôt que d’essayer de les aider à sortir aussi.

Il est clair que George ne se soucie que de se protéger, pas de sauver des personnes plus vulnérables. « Comment vives-tu avec toi-même? » un pompier le réprimande plus tard. «Ce n’est pas facile», dit George impassible.

C’est une chose choquante à voir même dans une émission de fiction. Mais là encore, peut-être pas si surprenant compte tenu de l’égoïsme de George depuis le début.

Autres moments mémorables de George Costanza

Le fiasco du feu est loin d’être le seul exemple de l’égoïsme implacable de George.

Tout au long de la série, George ressent un soulagement à la mort de sa fiancée, simule un handicap pour avoir une salle de bain privée au travail, double trempette des croustilles, s’engage brièvement dans un acte incestueux avec son cousin et ment constamment pour se sortir des ennuis. C’est un bâillon courant Seinfeld que George est le menteur le plus habile de tous.

À la fin de la série, le personnage de George n’a rien mûri ni rien appris. Mais c’est exactement comme cela que les créateurs de la série voulaient que cela se passe.