La plupart des choses hors de contact que les Kardashian ont faites pour recevoir un contrecoup majeur

La soeur Kardashian s’est retrouvée dans l’eau chaude récemment après une interview virale dans laquelle Kim, Kourtney et Khloe ont donné des conseils sévères aux femmes d’affaires.

Après que Kim ait affirmé que les femmes avaient besoin de « se lever le cul et de travailler », les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement souligné l’ignorance évidente du fondateur de « Skims ».

Cependant, ce n’est pas la première fois que les Kardashian sont impliqués dans un scandale similaire.

Au fil des ans, il y a eu de nombreux cas où les Kardashian-Jenners ont été considérés comme offensants et ignorants.

Plusieurs fois, leurs actions leur ont valu de nombreuses réactions négatives de la part des personnes sur les réseaux sociaux.

Voici quelques choses hors du commun que les Kardashian ont faites.

1. La publicité Pepsi de Kendall Jenner

Une publicité Pepsi mettant en vedette Kendall Jenner a été publiée en 2017 et s’est soldée par une controverse majeure. Il a reçu beaucoup de contrecoups et a même été retiré après quelques jours.

Selon NBC News, l’annonce présentait des personnes manifestant dans la rue et se réjouissant après que Kendall ait offert une canette de Pepsi à un policier blanc. Cependant, cette publicité a été publiée après les manifestations de Black Lives Matter.

Pepsi et Kendall ont reçu beaucoup de contrecoups pour ne pas se concentrer sur les problèmes importants du mouvement BLM.

L’activiste DeRay McKesson a déclaré: « Cette publicité banalise l’urgence des problèmes et diminue le sérieux et la gravité de la raison pour laquelle nous sommes descendus dans la rue en premier lieu. »

2. Kylie Jenner a demandé aux gens de donner de l’argent pour les frais médicaux de sa maquilleuse

Photo : Sky Cinema/Shutterstock

En 2021, lorsque le maquilleur de Kylie, Samuel Rauda, ​​a eu un accident de voiture, elle a demandé aux gens de donner de l’argent pour ses frais médicaux. Elle a également mentionné qu’elle avait contribué un peu elle-même, cependant, elle a demandé aux gens de couvrir les frais.

Suite à cela, elle a reçu beaucoup de réactions négatives de la part des gens sur les réseaux sociaux.

Les fans ont été assez indignés par sa demande et ont partagé des tweets sur Twitter. Les gens ont commenté comment Kylie aurait pu payer elle-même, surtout après avoir été déclarée l’une des célébrités les mieux payées par Forbes.

Kylie est même allée sur son compte Instagram pour déclarer que Rauda n’était plus sa maquilleuse, c’est pourquoi elle a demandé aux gens de donner de l’argent.

4. La fête des 40 ans de Kim Kardashian

La fête du 40e anniversaire de Kim a notamment été l’une des plus critiquées par les fans. Selon US Weekly, Kim a emmené ses amis et sa famille sur une île privée pour son anniversaire. Cependant, c’était au milieu de la pandémie de COVID-19 en octobre 2020.

Kim a partagé de nombreuses photos de son séjour sur l’île sur ses réseaux sociaux. Elle a également assuré à tout le monde que toute sa famille et ses amis avaient subi plusieurs examens de santé et qu’ils avaient pris les précautions nécessaires.

Cependant, de nombreux fans étaient toujours en colère contre le choix de la star de télé-réalité de partir en voyage alors que des gens mouraient ou étaient hospitalisés.

La rock star Peter Frampton a tweeté: «Êtes-vous si insensible que vous ne réalisez pas que ce n’est pas ce que la majorité des gens pendant le pire pic de covid veulent encore entendre? Les gens vont dans les banques alimentaires et non dans les îles privées.

5. La soirée sans masque de Kendall Jenner en 2020

Photo : Tinseltown/Shutterstock

Kim n’était pas la première sœur à attraper la chaleur pour avoir organisé un événement d’anniversaire bondé.

Kendall s’est retrouvée dans l’eau chaude un mois avant la fête de l’île de Kim après avoir organisé une fête d’anniversaire sur le thème d’Halloween.

Le mannequin a même semblé essayer de cacher l’événement en donnant à tous ses invités une note leur disant de ne pas publier sur les réseaux sociaux.

Cependant, sa propre sœur a renversé la mèche en partageant plusieurs clichés de la fête.

Les fans ont été déçus que les Kar-Jenners fassent la fête avec de grands groupes alors qu’ils étaient en quarantaine à la maison en raison de craintes pour la santé.

6. Khloe Kardashian a qualifié le personnel de Kourtney de « serviteurs »

Photo : Kathy Hutchins/Shutterstock

Dans un épisode de « Keeping Up With the Kardashians », Khloe est vue en train de marmonner quand elle va obtenir quelque chose pour Kourtney. Elle a dit: « Est-ce qu’elle a juste des serviteurs qui font tout pour elle? Je ne peux tout simplement pas gérer ça. »

Après avoir donné la chose à Kourtney, Khloe a répondu sarcastiquement, « Ici votre majesté ». Kourtney l’a ensuite remerciée avec un sourire.

Cependant, selon The Sun, il n’a pas été bien accueilli par les fans. Les gens n’étaient pas contents que Khloe qualifie le personnel de Kourtney de « serviteurs » et publie de nombreux tweets en ligne.

6. Kim a fait la promotion des sucettes coupe-faim

Photo : agence photo Featureflash/Shutterstock

En 2018, Kim a fait la promotion des sucettes ventre plat de Flat Tummy Co. sur ses réseaux sociaux il y a quelques années.

Les sucettes ventre plat sont des sucettes coupe-faim qui font que les gens se sentent rassasiés quand ils ont faim. Ils peuvent aider à contrôler les fringales entre les repas.

Cependant, selon Women’s Health, elle semblait recevoir beaucoup de réactions négatives de la part des gens.

Comme ces sucettes peuvent être considérées comme quelque chose que les personnes atteintes d’un trouble de l’alimentation prennent, de nombreuses personnes l’ont appelée pour en faire la promotion.

Selon le magazine Life & Style, même l’actrice Jameela Jamil est allée sur Twitter pour appeler Kim. Elle a tweeté, «[You’re a] influence terrible et toxique sur les jeunes filles.

À la suite de tous les contrecoups, Kim a supprimé son message sur Instagram.

Sanika Nalgirkar, MFA, est une écrivaine qui couvre des sujets de divertissement et d’actualité, de style de vie et de culture pop.