La pluie de météores Ursid de 2020 atteint son apogée maintenant! Voici à quoi s’attendre.

Nous ne faisons que redescendre du pic de l’année pour les amateurs de météores: la pluie de météores géminides qui a atteint un maximum prolifique de 60 à 120 météores par heure dans la nuit du 13 au 14 décembre. Mais il reste encore une pluie de météores à considérer avant de fermer le livre sur 2020: la pluie de météores Ursid de décembre, qui se produit généralement pendant la nuit du 21 au 22 décembre.

Les Ursides sont ainsi nommés parce qu’ils semblent se déployer du voisinage de l’étoile orange brillante Kochab, dans la constellation d’Ursa Minor, le petit ours. Kochab est la plus brillante des deux étoiles extérieures dans le bol de la Petite Ourse (l’autre étant Pherkad), qui semblent marcher en cercle comme des sentinelles autour de Polaris, l’étoile du Nord. Mais alors que les Géminides sont au sommet de la liste des « must see » de la plupart des observateurs de météores, les Ursides sont généralement en bas et reçoivent généralement peu d’attention, sauf pour les plus assidus des observateurs de météores.

La pluie de météores d’Ursid culminera du 2 au 22 décembre. Ils sembleront rayonner de la constellation Ursa Minor, contenant la Petite Ourse, dans le ciel nordique. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Souvent négligé



Le fait que Kochab soit positionné si près du pôle nord du ciel signifie qu’il ne se couche presque jamais pour la plupart des téléspectateurs de l’hémisphère nord. Et comme les Ursides semblent se répandre de cette région particulière du ciel, cela signifie que vous pouvez rechercher ces météores faibles à vitesse moyenne toute la nuit si vous le souhaitez. Et cela semble être une année raisonnablement bonne à surveiller, puisque le premier quartier de lune se couchera vers minuit pendant leur nuit de pointe, garantissant que le ciel sera sombre pendant la seconde moitié de la nuit.

Ces météores sont mieux vus pendant la dernière heure sombre avant l’aube, lorsque le radiant se trouve le plus haut au-dessus de l’horizon dans un ciel sombre. Le matin du maximum, des taux horaires compris entre 5 et 10 Ursides peuvent être observés. Plongeant dans l’atmosphère terrestre à 35 km par seconde, les Ursides produisent principalement des météores à vitesse moyenne. Très peu d’activité sera vue loin de la nuit d’activité maximale.

Les Ursides sont une averse de l’hémisphère nord très mal observée; que les observateurs aient négligé les Ursides n’est pas surprenant. Tout en eux est hivernal. Ils coïncident généralement avec le solstice d’hiver et sont mieux vus par les ours polaires car ils viennent de près du pôle nord céleste.

La comète mère de la douche, d’où proviennent ces météoroïdes, semble être 8P / Tuttle, qui fait le tour du soleil sur une orbite de 13,6 ans et reviendra à proximité du soleil en août 2021. À l’occasion, la planète Terre a interagi avec un dense , flux étroit de particules émises par cette comète, qui a provoqué de brèves explosions de météores Ursides se comptant des dizaines par heure, comme en 1945 et 1986; d’autres encore peuvent avoir été manqués en raison du mauvais temps généralisé ou simplement parce que personne n’a pris la peine de regarder. Plusieurs améliorations de taux moindres ont été signalées de 2006 à 2008, qui pourraient avoir été influencées par la proximité relative de la comète de Tuttle. Des taux légèrement améliorés trouvés dans les données vidéo en 2014 et 2015 indiquent qu’il est difficile d’essayer de prévoir ce que cet essaim de météores pourrait faire au cours d’une année donnée.

Cette carte orbitale montre le mouvement de la comète 8P / Tuttle à travers le système solaire. (Crédit d’image: NASA / JPL)

Activité renforcée en 2020?



Plusieurs experts en météores très réputés ont examiné l’orbite de la comète Tuttle et ont suggéré que la Terre pourrait rencontrer quelques anciennes traînées de poussière libérées par la comète 8P / Tuttle qui pourraient éventuellement améliorer l’activité d’Ursid cette année.

Esko Lyytinen et Peter Jenniskens ont prédit dans le calendrier des pluies de météores 2020 de l’Organisation internationale des météores que le matériel jeté par la comète dans les années 815 et 829 (il y a environ 1200 ans) pourrait interagir avec la Terre entre 12h27 et 1h10 HNE (0527 et 0610 GMT). Et plus tôt dans la nuit, les chercheurs japonais Mikiya Sato suggèrent dans ce même document que la combinaison de deux anciens sentiers encore plus anciens des années 719 et 733 pourrait affecter notre planète entre 10 h 15 et 22 h 40 HNE (3 h 15 et 3 h 40 GMT). le 21 décembre.

Malheureusement, tout ce matériel a été dans l’espace pendant environ 13 siècles et a probablement été largement dispersé et ne devrait pas fournir beaucoup d’augmentation des taux nominaux de 5 à 10 par heure attendus des Ursides.

Pourtant, si votre ciel est dégagé, vous voudrez peut-être sortir et vérifier le ciel du nord. Cela pourrait être une bonne excuse pour tenter de terminer l’année sur une note positive.

Hé, tu ne sais jamais.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l'astronomie pour le magazine Natural History, le Farmers 'Almanac et d'autres publications.