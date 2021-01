La pluie de météores Quadrantid, généralement l’une des meilleures, culmine au mauvais moment ce week-end

Au début de chaque janvier, le Pluie de météores quadrantides fournit l’une des expositions annuelles de météores les plus intenses, avec son pic bref et net – qui ne dure que quelques heures – à venir cette année dans la nuit du samedi et du dimanche (2-3 janvier).

Les météores rayonnent en fait du coin nord-est de la constellation de Boötes, le berger, donc on peut s’attendre à ce qu’ils soient appelés les « Boötids ». Mais à la fin du 18ème siècle, il y avait une constellation appelée Quadrans Muralis, le « Quadrant Mural ou Mural » (un instrument astronomique). Il s’agit d’un motif d’étoile obsolète depuis longtemps, inventé en 1795 par JJ Lalande pour commémorer l’instrument utilisé pour observer les étoiles dans son catalogue.

Adolphe Quetelet de l’Observatoire de Bruxelles a découvert la douche dans les années 1830, et peu de temps après, plusieurs astronomes d’Europe et d’Amérique l’ont remarqué. Ainsi, ils ont été baptisés « Quadrantids » (prononcé KWA-dran-tids) et même si la constellation à partir de laquelle ces météores semblent rayonner n’existe plus, le surnom original de la douche continue à ce jour.

2021: une mauvaise année quadruple

Cette skymap de SkySafari montre l’emplacement de la pluie de météores Quadrantid rayonnante dans le ciel nocturne pour 2021 pendant la nuit les 2 et 3 janvier. (Crédit d’image: Starry Night)

Malheureusement, ce ne sera pas une bonne année pour chercher les « Quads » pour deux raisons. Attaquez-vous simplement à un mauvais timing.

Premièrement, le pic de la pluie de cette année est prévu pour 10 h HNE ou 7 h HNE le 3 janvier. Ainsi, à travers les États-Unis contigus et le sud du Canada, l’activité maximale se produira pendant le crépuscule matinal ou dans des conditions de lumière du jour. Souvenez-vous de ce que nous avons dit: il s’agit d’un affichage très pointu, donc six heures avant le pic d’activité ne représentera qu’environ la moitié de son taux maximum. Pour l’est des États-Unis, des taux horaires de 30 à 60 météores par heure sont possibles, tandis que pour l’ouest des États-Unis, les taux horaires pourraient atteindre 45 à 90; toujours d’excellents chiffres pour la plupart des pluies de météores.

Mais malheureusement, il y a une pierre d’achoppement beaucoup plus importante pour les futurs observateurs de météores cette année sous la forme de la lune . Dans un an sur trois, le clair de lune gâche la vue et c’est l’une de ces années.

En 2021, la lune devient pleine cinq jours avant le pic de la douche. Cela signifie que le matin du 3 janvier, il y aura une lune gibbeuse décroissante brillante, éclairée à 81%, située dans la constellation du Lion le Lion, qui atteindra son point culminant dans le ciel vers trois heures et demie en le matin.

Ainsi, tout au long de la nuit du samedi au dimanche (2-3 janvier), le ciel sera éclairé par un clair de lune brillant. Ce clair de lune étouffera probablement tout sauf le plus brillant des météores. Cet affichage de météores particulier est à son meilleur juste avant le lever de l’aube – environ 6 heures du matin, heure locale – lorsque le rayonnement de cette averse, d’où semblent émaner les météores, monte dans le ciel du nord-est.

Donc, en tenant compte de cette lune brillante, si vous vivez dans l’est des États-Unis, vous ne verrez peut-être pas plus d’une demi-douzaine de ces streakers bleues pendant une seule heure. Dans l’ouest, ça pourrait être un peu mieux; vous pourriez apercevoir environ 10 Quads par heure.

Des miettes d’une comète morte?

À la plus grande activité, 60 à 120 météores quadrantides par heure sont généralement observés. Cependant, l’afflux de quadrantides est fortement atteint: six heures avant et après le maximum, ces météores bleus apparaissent à la moitié de leurs taux les plus élevés.Ainsi, le flux de particules qui produit cette pluie est étroit – apparemment dérivé au cours des 500 dernières années. ans d’une petite comète.

La filiation des Quadrantides était depuis longtemps un mystère. Puis, le Dr Peter Jenniskens, astronome à l’Institut SETI de Mountain View, Californie, a remarqué que l’orbite de 2003 EH1 – un petit astéroïde découvert en mars 2003 – ‘ ‘tombe bien sous la douche . » Il pense que ce 1,2 mile. (2 kilomètres) un morceau de roche est la source des quadrantides; cet astéroïde est peut-être le noyau brûlé de la comète perdue C / 1490 Y1.

Vu du milieu des latitudes nordiques, nous devons nous lever avant l’aube pour voir les quadrantides à leur meilleur. C’est parce que le radiant – cette partie du ciel d’où les météores doivent émaner – est bas sur l’horizon nord jusqu’à environ minuit, s’élevant lentement plus haut à mesure que la nuit avance. La lumière croissante de l’aube met fin à l’observation des météores généralement vers 6 heures du matin. Donc, si les « Quads » doivent être vus du tout, une partie de cette période active de six heures doit tomber entre 2 et 6 heures du matin.

Restez au chaud et « douche » avec un ami

Enfin – et j’ai abordé ce point à plusieurs reprises auparavant, mais il devrait certainement être abordé à nouveau – votre météo locale sera probablement plus appropriée pour prendre un bain chaud plutôt qu’une pluie de météores en hiver. En effet, à cette période de l’année, l’observation des météores peut être une longue et froide affaire. Vous attendez et vous attendez que les météores apparaissent et quand ils n’apparaissent pas tout de suite, et si vous avez froid et mal à l’aise, vous n’allez pas chercher des météores très longtemps! Par conséquent, assurez-vous que vous êtes au chaud et à l’aise.

Le cacao chaud ou le café peuvent atténuer le froid et fournir un léger stimulant. C’est encore mieux si vous pouvez observer avec des amis. De cette façon, vous pouvez couvrir plus de ciel.

Bonne chance et ciel dégagé!