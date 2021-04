La pluie de météores Lyrid de 2021 culmine ce soir! Voici comment le voir.

L’un des groupes « d’étoiles filantes » les plus importants du printemps culmine cette nuit (du 21 au 22 avril).

La célèbre pluie de météores Lyrid deviendra visible dans l’hémisphère nord à partir d’environ 22h30 heure locale et se poursuivra pendant la nuit, si le temps le permet dans votre région bien sûr. La meilleure visibilité sera probablement avant l’aube, après le coucher de la lune gibbeuse croissante; sinon, vous pourriez avoir des interférences dues au clair de lune.

Les météores individuels, ou minuscules roches spatiales, des Lyrides apparaissent lorsque la Terre, se déplaçant dans son orbite autour du soleil, s’enfonce dans la traînée poussiéreuse d’une comète disparue depuis longtemps, appelée Thatcher, qui oscille près de la Terre tous les 415 ans (la dernière en 1861, il y a exactement 160 ans).

En rapport: Lyrid Meteor Shower 2021: Quand, où et comment le voir

Le radiant, ou point d’où les étoiles filantes semblent émaner, se trouve dans la constellation de la Lyra au-dessus de l’horizon. Vous pouvez trouver votre chemin vers Lyra en cherchant Vega, l’une des étoiles les plus brillantes du ciel nordique. Mais assurez-vous de regarder légèrement loin de Lyra, car les météores avec les traînées les plus longues apparaîtront bien en dehors de la constellation.

Vous n’avez pas besoin de télescopes ou de jumelles pour voir une pluie de météores; vos yeux feront l’affaire. Habillez-vous chaudement (le mois d’avril est encore très frais dans de nombreuses régions des États-Unis) et sortez environ 20 minutes avant de commencer vos observations, pour donner à vos yeux le temps de s’adapter à l’obscurité. Éloignez-vous de toute lumière extérieure que vous pouvez et si possible, utilisez une chaise longue pour éviter les douleurs au cou en regardant le ciel.

Techniquement, les Lyrides continuent jusqu’au 30 avril, mais l’expert en météores de la NASA Bill Cooke a déclaré à 45secondes.fr que vous devriez voir le plus de météores du mercredi au jeudi matin (21 avril au 22 avril). « Levez-vous tôt avant l’aube, après le coucher de la lune. Vous avez de bonnes chances de voir des Lyrides cette année », a déclaré Cooke.

Cela dit, la NASA prévient que la fenêtre de temps de visionnage idéal jeudi est très courte – probablement seulement environ une demi-heure avant que le ciel ne s’éclaircisse juste avant 5 heures du matin, heure locale.

Cooke a prédit que les observateurs du ciel verront environ 18 météores par heure – en fonction de l’obscurité de votre ciel, alors éloignez-vous de la pollution lumineuse où vous le pouvez (et s’il est sécuritaire de le faire, étant donné que de nombreuses régions du monde sont actuellement en quarantaine pandémique. .)

En rapport: Comment voir les meilleures pluies de météores de 2021

La quantité prévue de météores visibles cette année se situe bien dans la fourchette habituelle de 15 à 20 météores par heure. Parfois, les pluies de météores Lyrid peuvent produire des rafales allant jusqu’à 100 météores par heure, mais Cooke a déclaré que les prévisions pour cette année étaient très improbables à cet égard. Les dernières pluies de météores importantes ont eu lieu en 1803, 1922 (96 par heure) et en 1982 (80 par heure); L’événement de 1803 a été particulièrement spectaculaire lorsque les habitants de Richmond, en Virginie, ont quitté leur lit pour voir une averse qui semblait provenir de toutes les parties du ciel.

Tous les météores que vous pouvez voir cette année se démarqueront probablement. Le chroniqueur de Skywatching, Joe Rao, dit que les météores sont brillants et rapides, se déplaçant dans l’atmosphère à une vitesse moyenne de 48 kilomètres par seconde. Environ un quart des météores individuels laisseront de gros trains à travers le ciel, peut-être jusqu’à cinq à dix de ces météores pendant une nuit d’excellentes conditions autour de la date de pointe de l’averse.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.