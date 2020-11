La pluie de météores Leonid de 2020 culmine ce soir! Voici à quoi s’attendre.

L’une des pluies de météores annuelles les plus célèbres atteint son apogée – les Léonides . Ces météores ultrarapides devraient atteindre leur crête pendant la nuit ce soir et tôt mardi matin (16 au 17 novembre).

Les Léonides sont connus pour produire certaines des expositions de météores les plus étonnantes des annales de l’astronomie. Les plus remarquables sont les tempêtes de météores en 1799, 1833 et 1966, lorsque des taux de météores de dizaines de milliers par heure ont été observés. Plus récemment, en 1999, 2001 et 2002, moins Affiche Leonid de « seulement » quelques milliers de météores par heure ont eu lieu.

Malheureusement, ces averses du début du siècle ont donné à certains observateurs du ciel l’impression qu’ils pouvaient s’attendre à une occurrence similaire de feux d’artifice célestes des Léonides chaque année. Il est donc important de souligner dès le départ que toute suggestion d’un affichage spectaculaire du météore Leonid cette année est, pour le dire légèrement, trop optimiste.

Leonid Meteor Shower 2020: Quand, où et comment le voir

Si vous vous attendez à un spectacle céleste mémorable tôt mardi matin, nous sommes désolés de vous dire ceci: la version 2020 des Leonids sera plus que probablement une déception, car la douche sera probablement faible et probable. sera de longues étendues quand pas un seul ne sera vu.

La pluie de météores Leonid 2020 aura une période d’activité du 6 au 30 novembre. Elle culminera dans la nuit du 16 au 17 novembre. Le rayonnement de la douche est situé au centre de cette carte stellaire, dans la constellation du Lion, le lion. (Crédit d’image: © Dominic Ford / In-The-Sky.org)

Miettes de comète

Les Léonides ont reçu leur surnom parce que le point d’émanation de la douche – l’endroit d’où les météores semblent se répandre – est situé dans le constellation du Lion, le Lion , de l’intérieur du motif de point d’interrogation en arrière des étoiles connu sous le nom de « Faucille ».

Les météores sont causés par la comète Tempel-Tuttle, qui balaie le système solaire interne tous les 33,3 ans. Chaque fois que comète passe au plus près du soleil, il laisse dans son sillage une « rivière de gravats » – une traînée dense de débris poussiéreux. Une tempête de météore n’est possible que si la Terre passe directement à travers une nouvelle traînée de poussière éjectée par la comète au cours des deux derniers siècles.

La part du lion (sans jeu de mots) de la poussière de comète se trouve juste devant et derrière Tempel-Tuttle. La comète a balayé pour la dernière fois le système solaire interne en 1998. C’est pourquoi des pluies de météores spectaculaires ont été observées en 1999, 2001 et 2002, avec des nombres en baisse par la suite.

En 2016, Tempel-Tuttle a atteint l’aphélie, le point de son orbite le plus éloigné du soleil, soit 2,96 milliards de kilomètres. Maintenant, la comète est sur le chemin du retour vers le système solaire intérieur et va balayer le plus près de le soleil à nouveau en mai 2031.

En relation: La pluie de météores Leonid expliquée en 10 faits

Cueillettes minces en 2020

Mais c’est aussi dans le voisinage général de la comète que se trouvent également les plus fortes concentrations de météorites. En revanche, au point de l’orbite de la comète Terre sera de passage mardi matin, il n’y a qu’une dispersion de particules, des morceaux de débris de comète qui se sont effondrés sur le noyau gelé de la comète il y a peut-être un millénaire ou deux.

Ainsi, les Leonids 2020 ne devraient afficher qu’une faible activité cette année. Mikhail Maslov, un expert russe très estimé dans les prévisions de pluies de météores, prévoit un niveau d’activité maximum «semblable à un plateau» , qui, selon lui, restera approximativement au même niveau – environ 15 heures par heure – pendant la période de 03h00 GMT à 2000 GMT le 17 novembre (22h00 à 15h00 HNE les 16 et 17 novembre).

Les météorologues canadiens Margaret Campbell-Brown et Peter Brown sont un peu plus optimistes. Dans le «Manuel de l’observateur 2020 de la Société royale d’astronomie du Canada», le duo suggère des taux allant jusqu’à 20 par heure, avec un maximum se produisant à 12h00 GMT (7 h HNE) le 17 novembre. une grande partie de l’Amérique du Nord.

L’Organisation internationale des météorites prévoit des taux de 10 à 20 par heure, avec un pic vers 11h00 GMT (6h00 HNE) le 17 novembre. La lune est juste dépassé et ne posera aucune interférence. Mais quelle que soit la prévision en laquelle vous faites confiance, sachez que même à leur meilleur niveau, les Léonides devraient traverser votre ligne de visée en moyenne une fois toutes les 3 à 6 minutes. Et cela en supposant que vous ayez une vue dégagée sur tout le ciel et que vous soyez béni par des conditions sombres et non polluées par la lumière.

Comment observer et quoi rechercher

Regarder un pluie de météorites est une poursuite relativement simple. Il consiste à s’allonger, à regarder le ciel et à attendre. Gardez à l’esprit que toute pollution lumineuse locale ou obstructions telles que de grands arbres ou des bâtiments réduiront davantage vos chances d’observer un météore.

Leo ne commence à être pleinement visible qu’après minuit, ce serait donc le meilleur moment pour se concentrer sur la recherche de Léonides. Alors que l’aube est sur le point de se lever vers 5 heures du matin, heure locale, la faucille aura grimpé plus des deux tiers de la hauteur de l’horizon sud-est au point directement au-dessus (appelé le zénith).

De plus, parce que les Léonides se déplacent sur leur orbite autour du soleil dans une direction opposée à celle de la Terre, ils percutent notre atmosphère presque de front, ce qui donne les vitesses de météore les plus rapides possibles: 72 km par seconde. Ces vitesses ont tendance à produire des météores brillants, qui laissent dans leur sillage des traînées ou des trains de vapeur durables.

Une puissante boule de feu Leonid peut être assez spectaculaire, mais ces météores remarquablement brillants seront probablement très rares et très éloignés cette année (le cas échéant).

Un regard vers l’avenir

La bonne nouvelle est que, alors que la comète Tempel-Tuttle se rapproche du soleil, les Léonides devraient s’améliorer lentement. Selon Maslov, une plus grande prépondérance de météores brillants est possible, en particulier en 2022 et 2025. Mais les spectacles vraiment spectaculaires de Leonid ne commenceront pas à arriver avant 2033, lorsque Maslov et un autre prévisionniste bien connu, le Français Jérémie Vaubaillion, prédisent les taux horaires de plusieurs centaines ou plus possible. Et les meilleures années du prochain cycle Leonid seront probablement en 2034 et 2035.

En 2034, les débris rejetés par Tempel-Tuttle à partir de 1699 devraient conduire à entre 400 et 1 600 Léonides par heure, suivis quelques heures plus tard par une autre poussée d’activité du matériel déversé par la comète en 1767; 250 à 1000 Léonides par heure sont possibles. Enfin, en 2035, 300 à 900 Léonides sont possibles à partir d’une traînée de météorite poussiéreuse datant de 1633.

Mais si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, voici une bonne nouvelle: une pluie de météores prolifique arrive dans moins d’un mois: le Géminides de décembre , maintenant considérée comme la meilleure pluie de météores de l’année, produisant plus de 100 par heure. On s’attend à ce qu’ils atteignent leur apogée dans la nuit du 13 décembre. Space.com vous fournira tous les détails à l’approche de cette date. Alors restez à l’écoute!

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l’astronomie pour le magazine Natural History, le Farmers ‘Almanac et d’autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.