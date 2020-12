La pluie de météores géminides de 2020 culmine ce soir! Voici comment le regarder en direct en ligne

La pluie de météores Geminid de 2020 atteindra son apogée pendant la nuit ce soir et vous pourrez la regarder en direct en ligne si le mauvais temps gâche votre vue.

Présenté comme le meilleur affichage de météores de l’année, la pluie de météores géminides sera à son plus actif tard ce soir et tôt lundi (13-14 décembre). Les Géminides se produisent chaque année en décembre lorsque la Terre traverse une traînée de poussière de l’astéroïde 3200 Phaethon.

« De manière réaliste, le taux prévu pour les observateurs dans l’hémisphère nord est plus proche de 60 météores par heure », ont écrit des responsables de la NASA dans une mise à jour. « Cela signifie que vous pouvez vous attendre à voir en moyenne un Géminidé par minute dans un ciel sombre au sommet de la douche. »

Webémissions sur la pluie de météores des Gémeaux

(Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Vous avez plusieurs options de diffusion Web pour regarder la pluie de météores Geminid en ligne, mais vous pourrez en regarder la plupart ici sur 45secondes.fr.

À 17h30 EST (22h30 GMT), l’observatoire en ligne Slooh lancera une webémission animée par les astronomes Slooh Paul Cox et Bob Berman, avec l’invité spécial Dr. Mike Shaw. Vous pouvez le regarder ici sur 45secondes.fr, gracieuseté de Slooh.com, ainsi que sur le site Web de Slooh et la page YouTube.

Slooh utilise des télescopes télécommandés dans certains des sites de ciel sombre les plus étonnants pour offrir aux utilisateurs des vues en direct du ciel nocturne. Les abonnés peuvent également faire fonctionner les télescopes à distance.

Si vous cherchez quelque chose un peu plus tôt, le projet de télescope virtuel de l’astrophysicien Gianluca Masi à Ceccano, en Italie, proposera un autre webcast à 17 h HNE (22 h 00 GMT). Vous pouvez suivre ce webcast sur 45secondes.fr ici, ainsi que directement depuis le site Web du Virtual Telescope Project ici et sa page YouTube ici.

Le site YouTube CosmoSapiens, qui diffuse souvent des vues en direct des événements du ciel nocturne, organisera sa propre webdiffusion au 16 h HNE (21 h 00 GMT).

Géminides du lundi soir de la NASA

Si vous ne pouvez pas vous connecter à une diffusion Web sur une pluie de météores des Géminides dimanche, ne vous inquiétez pas.

Le Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, en Alabama, organisera une diffusion Web en direct lundi soir (14 décembre) sur sa page Facebook ici. La webémission du météore de la NASA commence à 21 h HNE (02 h 00 le 15 décembre) et traverse 5 h HNE (10 h 00 GMT).

La diffusion Web de la NASA était initialement prévue pour dimanche soir, mais la pluie et les nuages ​​ont entraîné un retard.

« Nous ne verrons probablement pas autant de météores qu’au sommet, mais si le ciel reste dégagé, cela devrait quand même être une bonne nuit pour observer les météores », ont écrit des responsables de la NASA dans une mise à jour.

Bien sûr, si votre temps est clair, vous pouvez toujours essayer d’observer les météores géminides de vos propres yeux. Ils sembleront rayonner d’un point dans le ciel près de la constellation des Gémeaux, d’où leur nom.

Dans l’hémisphère nord, le meilleur moment pour rechercher des Géminides sera vers 2 heures du matin, heure locale du lundi, à votre emplacement, bien qu’ils devraient commencer à être visibles entre 19h30 et 20h00, heure locale, selon la mise à jour de la NASA.

Dans l’hémisphère sud, les Géminides commencent un peu plus tard, entre minuit et l’aube lundi matin, ont déclaré des responsables de la NASA.

« Les observateurs géminides qui observent de minuit à 4 heures du matin devraient attraper le plus de météores », a écrit la NASA dans sa mise à jour.

Conseils pour voir la pluie de météores Geminid

Si vous recherchez des météores géminides pendant la nuit, rappelez-vous ces conseils.

Tout d’abord, éloignez-vous des lumières de la ville. Les lampadaires et autres nuisances lumineuses peuvent réduire considérablement le nombre de météores que vous pouvez voir.

Assurez-vous également de laisser vos yeux s’adapter à l’obscurité pendant au moins 30 minutes pour profiter au maximum de votre séance d’observation.

Si vous observez dans l’hémisphère nord où le temps est plus frais, vous voudrez peut-être vous habiller chaudement et être prêt avec une couverture et une chaise de jardin pour rechercher des météores.

Enfin, ne vous contentez pas de regarder la constellation des Gémeaux. Vous pourriez manquer quelques météores éblouissants.

« Les météores peuvent généralement être vus partout dans le ciel. Évitez de regarder le rayonnement car les météores proches ont des traînées très courtes et sont facilement manqués », a écrit la NASA. « Quand vous voyez un météore, essayez de le tracer en arrière. Si vous vous retrouvez dans la constellation des Gémeaux, il y a de fortes chances que vous ayez vu un Géminide. »

Envoyez un courriel à Tariq Malik à [email protected] ou suivez-le @tariqjmalik. Suivez-nous sur @Spacedotcom, Facebook et Instagram.