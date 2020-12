La pluie de météores Geminid, la meilleure de 2020, culmine ce week-end. Voici à quoi s’attendre.

le Pluie de météores géminides , qui sera probablement le meilleur affichage de météores de l’année, est juste au coin de la rue, a annoncé un pic tard dans la nuit de dimanche (13 décembre).

Les Géminides tirent leur nom de la constellation de Gémeaux, les jumeaux . Dans la nuit du maximum de cette averse, les météores sembleront émaner d’un endroit dans le ciel près de l’étoile brillante Castor, l’une des deux étoiles marquant l’une des têtes des frères jumeaux (l’autre étant Pollux).

Les météores Geminid sont les plus satisfaisants de toutes les averses annuelles, dépassant même maintenant le célèbre Perséides d’août . Les Géminides sont aussi « les nouveaux enfants du quartier » en ce qui concerne les principales pluies de météores. Pratiquement tous les autres affichages de météores ont des histoires remontant à plusieurs centaines, voire des milliers d’années. Le premier récit anecdotique des Léonides remonte à 902 après JC Les Perséides ont été enregistrés depuis 36 après JC, et Lyrides d’avril sont les plus anciens de tous, ayant été enregistrés pour la première fois dans des chroniques chinoises dès 687 avant JC!

Cette carte du ciel montre l’emplacement de la pluie de météores géminides rayonnante dans le ciel nocturne du 13 au 14 décembre 2020. (Crédit d’image: Starry Night)

Mais les premiers récits des Géminides sont relativement récents; un petit nombre a été vu en décembre 1862. Les « étoiles filantes » sont apparues chaque année depuis, devenant progressivement plus nombreuses et plus brillantes.

Comme des souris des champs qui se précipitent

Des études sur les expositions passées montrent que cette pluie a la réputation d’être riche à la fois en météores et boules de feu lents, brillants et gracieux ainsi qu’en météores faibles, avec relativement moins d’objets de luminosité moyenne.

Les Géminides rencontrent généralement la Terre à 22 miles par seconde (soit environ 79 200 mph, soit 127 500 km / h); à peu près la moitié de la vitesse d’un Léonide ou météore perséide. Alors qu’un Léonide ou une Perséide peut traverser votre ligne de vue en un clin d’œil, un Géminide typique peut prendre quelques secondes. Je les ai souvent appelés «souris des champs célestes», car elles semblent se précipiter d’une partie du ciel à une autre. Beaucoup ont une teinte jaunâtre, mais quelques-uns peuvent prendre d’autres couleurs: rouge, orange, bleu, voire vert. Certains semblent même former des chemins irréguliers ou divisés.

La Terre se déplace rapidement à travers cela flux de météores produisant un profil d’activité assez large et déséquilibré. Les tarifs augmentent régulièrement pendant deux ou trois jours avant le maximum, atteignant environ un quart de sa force maximale deux nuits avant le maximum, et la moitié du fort la nuit avant le maximum.

Mais après le maximum vient une forte baisse; un quart de la force maximale la nuit suivante. Les Géminides tardifs, cependant, ont tendance à être particulièrement brillants. Les précurseurs de Renegade pourraient être vus pendant une semaine ou plus avant le maximum, mais la douche aura presque disparu le 16 décembre.

Une année Géminide exceptionnelle!

Les Géminides ont d’excellentes performances quelle que soit l’année, mais sans aucun doute 2020 sera une superbe année. L’affichage de l’année dernière a été sérieusement compromis par le clair de lune lorsqu’une lune gibbeuse est apparue à l’horizon pendant les heures du soir et a effacé bon nombre des traînées géminides plus faibles.

Mais cette année, la lune sera dans sa nouvelle phase le 14 décembre, en s’assurant que le ciel sera sombre et sans lune pendant la nuit de pointe des Géminides, ce qui rend les conditions de visualisation parfaites pour la douche.

Selon Margaret Campbell-Brown et Peter Brown dans le «Manuel de l’observateur» de 2020 de la Société royale d’astronomie du Canada, les Géminides devraient atteindre un pic d’activité à 20 h HNE le 13 décembre (1 h 00 GMT le 14 décembre). Ce timing signifie que l’Europe et l’Afrique du Nord, à l’est du centre de la Russie et de la Chine, sont les mieux placées pour attraper la crête même de la pluie, alors que les taux pourraient dépasser 120 météores par heure.

Mais pendant environ 6 à 10 heures autour du taux maximum, les météores resteront très abondants, de sorte que d’autres endroits, y compris l’Amérique du Nord, devraient également profiter d’une très belle activité géminide. En effet, dans des conditions normales la nuit d’activité maximale, avec des conditions idéales de ciel noir, au moins 60 à 120 météores géminides peuvent éclater dans le ciel toutes les heures en moyenne.

Une clause d’observateur critique

Cependant, voici un avertissement très important: le nombre réel de météores que vous verrez dépend de deux choses.

La pollution lumineuse sur votre site d’observation.

La quantité de ciel que vous pouvez voir.

Si vous vivez dans un endroit rural avec peu ou pas de lumières vives, vous verrez beaucoup d’étoiles pâles et beaucoup de météores. Mais si vous vivez dans une banlieue bien éclairée ou dans une grande région métropolitaine, le nombre « d’étoiles filantes » que vous verrez sera considérablement plus petit. Et si vous observez depuis un endroit entouré de grands arbres ou de bâtiments, cela réduira également le nombre de Géminides que vous verrez.

Ainsi, pour une vue optimale, éloignez-vous le plus possible de la pollution lumineuse des grandes villes et des grandes villes et essayez de vous rendre dans un endroit avec une vue dégagée sur le ciel nocturne.

De manière générale, en fonction de votre emplacement, les Gémeaux commencent à monter au-dessus de l’horizon est-nord-est à la fin du crépuscule du soir. Ainsi, vous pourriez apercevoir quelques premiers Géminides dès que le ciel devient sombre.

Il y a aussi une petite chance d’apercevoir des météores «terrestres». Earthgrazers sont de longues étoiles filantes brillantes qui filent au-dessus d’un point proche ou même juste en dessous de l’horizon. Ces météores sont distinctifs car ils suivent de longs chemins presque parallèles à notre atmosphère.

Je recommande de garder les yeux en mouvement: plutôt que de regarder n’importe où, regardez partout. Bientôt, vous apercevrez votre premier météore et tracerez mentalement son chemin vers l’arrière. Bientôt une seconde passera; retracez celui-là aussi en arrière et notez le schéma général des étoiles d’où ces deux émanaient. Un troisième viendra et, espérons-le, se croisera dans la même région du ciel que les deux premiers. Cette région sera la constellation des Gémeaux, où se trouvera le «point de rayonnement», ou radiant, des météores.

Les Géminides commencent à apparaître nettement plus nombreux dans les heures qui suivent 21 heures, heure locale, car le rayonnement de la douche est déjà assez haut dans le ciel oriental à ce moment-là. Les meilleures vues, cependant, arrivent vers 2 heures du matin, lorsque leur rayonnement passera presque au-dessus de leur tête. Plus le rayonnement d’une averse est élevé, plus elle produit de météores dans le ciel. Tout météore que vous voyez qui ne provient pas de cette partie du ciel est sporadique et n’appartient pas au ruisseau Geminid.

Une entreprise froide

Gardez cela à l’esprit: à cette période de l’année, l’observation des météores peut être une longue et froide affaire. Vous attendez et vous attendez que les météores apparaissent, et ils n’apparaissent pas tout de suite. Si vous avez froid et mal à l’aise, vous n’allez pas chercher des météores très longtemps!

Donc, si vous prévoyez d’être à l’extérieur pendant une longue période de temps pendant ces nuits glaciales et froides, rappelez-vous que profiter du ciel d’hiver étoilé nécessite une protection contre les basses températures. C’était une leçon amère que le tout premier directeur du Hayden Planetarium de New York, le Dr Clyde Fisher, apprit une nuit de 1931, quand lui et le professeur Charles Olivier, expert en météores, se rendirent dans les montagnes Catskill pour observer des météores. C’était une nuit où «l’air mordait habilement», mais le Dr Fisher ne portait que des chaussettes en soie et un pardessus, et faisait bientôt une danse de claquettes pour empêcher ses pieds de geler.

L’un des meilleurs vêtements que j’ai trouvé est une parka de ski à capuche, légère mais excellente, et un pantalon de ski plus chaud que les pantalons ordinaires. Et, comme le Dr Fisher l’attesterait certainement, il est également important de se souvenir de vos pieds! Alors que deux paires de chaussettes chaudes dans des chaussures amples sont souvent suffisantes, pour des observations prolongées par temps froid, portez des bottes isolantes.

Et évitez de pencher la tête pour regarder vers le ciel. Si vous faites cela pendant une heure ou plus, vous vous réveillerez presque certainement le lendemain matin avec une nuque raide ou des épaules douloureuses. Le meilleur équipement que vous pouvez utiliser pour l’observation des météores est une longue plage ou une chaise longue pour vous allonger et rester à l’aise. S’il fait exceptionnellement froid, enveloppez-vous dans une couverture.

Donnez à vos yeux le temps de s’adapter à l’obscurité avant de commencer.

Le cacao chaud ou le café peuvent atténuer la fraîcheur et fournir un léger stimulant. Mais restez loin de l’alcool! Cela peut provoquer une confusion mentale, des difficultés à rester conscient et des réponses émoussées.

Alors bonne chance et ciel dégagé à tous… mais n’oubliez pas de rester au chaud!

Note de l’éditeur: Si vous observez la pluie de météores Geminid de 2020 et que vous souhaitez partager l’expérience avec 45secondes.fr pour une histoire ou un diaporama, envoyez des images et des commentaires à [email protected].

