La pluie de météores Eta Aquarid de 2021 culmine cette semaine. Voici comment le voir.

Tôt le jeudi matin (6 mai), juste avant que l’aube ne commence à illuminer le ciel oriental, nous aurons l’occasion de voir quelques-uns des restes de la plus célèbre des comètes éclairer brièvement le ciel du petit matin.

La comète de Halley a fait son dernier passage à travers le système solaire interne en 1986 et ne doit pas revenir avant l’été 2061. Néanmoins, chaque fois que Halley balaie le soleil, elle laisse une traînée poussiéreuse – appelez-la « litière cosmique » – qui se termine derrière la comète.

Et il s’avère que l’orbite de la comète de Halley s’approche de près de l’orbite terrestre à deux endroits. Un point se situe entre le milieu et la fin d’octobre, produisant une exposition de météores connue sous le nom d’Orionids. L’autre point intervient au début du mois de mai, produisant les Eta Aquarids.

Quand et où regarder

Dans des conditions idéales (un ciel sombre et sans lune), environ 30 à 60 de ces météores très rapides pourraient être vus par heure au plus fort de l’affichage le 6 mai. La pluie apparaît à environ un quart de puissance maximale pendant plusieurs jours avant et après Le 6 mai. Cette année sera une très bonne année à surveiller car la lune sera dans une phase de croissant décroissant, éclairée à seulement 28% et fournissant peu d’interférences pour voir ces rapides traînées de lumière.

Des endroits au sud de l’équateur, les Eta Aquarids ont fait un très bon spectacle; Les Australiens les considèrent comme leur meilleur spectacle de météores de l’année.

Mais pour ceux qui regardent du nord de l’équateur, c’est une histoire bien différente.

L’astrophotographe Sergio Garcia Rill a envoyé une photo d’un météore Eta Aquarid et du centre de notre galaxie, la Voie lactée, prise à Garner State Park, Texas, le 5 mai 2013. (Crédit d’image: Sergio Garcia Rill)

À quoi ça sert?

Le radiant (le point d’émanation de ces météores) se trouve dans le « Pot d’eau » de la constellation du Verseau, qui commence à s’élever au-dessus de l’horizon est vers 3 heures du matin, heure d’été locale, mais malheureusement, ne devient jamais vraiment très haut vu du nord tempéré latitudes. Et peu après 4 heures du matin, le crépuscule du matin commencera à éclaircir le ciel.

Donc, si vous espérez voir jusqu’à 60 météores par heure, oubliez-le; avec le rayonnement si bas au-dessus de l’horizon, la majorité de ces météores fileront sous l’horizon et hors de votre vue.

La pluie de météores Eta Aquarid de 2021 aura une période d’activité du 19 avril au 28 mai. Elle culmine dans la nuit du 4 au 5 mai. Le rayonnement de la douche est situé au centre de cette carte stellaire, dans la constellation du Verseau. (Crédit d’image: © Dominic Ford / In-The-Sky.org)

En fait, en Amérique du Nord, les taux typiques d’Eta Aquarid ne sont que de 10 météores par heure à 26 degrés de latitude nord (Miami, Floride ou Brownsville, Texas), cinq par heure à environ 35 degrés de latitude (Los Angeles ou Cape Hatteras, Caroline du Nord). et pratiquement zéro au nord de 40 degrés (New York, Chicago et Philadelphie).

Alors, vous pourriez demander: « À quoi ça sert de se lever avant l’aube pour regarder? » La réponse est que vous verrez peut-être encore quelque chose de spectaculaire.

Attrapez un Earthgrazer



Pour la plupart, le meilleur espoir est peut-être d’apercevoir un météore émergeant du radiant qui parcourra horizontalement l’atmosphère terrestre – un peu comme un insecte effleurant la vitre latérale d’une automobile. Les observateurs des météores appellent ces étoiles filantes des « Earthgrazers ». Ils laissent des sentiers colorés et durables qui sont extrêmement longs et ont tendance à épouser l’horizon plutôt que de tirer au-dessus de leur tête. Ils sont également rarement nombreux, mais si vous avez la chance d’en apercevoir un ou deux seulement, il sera utile de se lever et de sortir avant les premières lueurs de l’aube.

Miettes de comète



Une image de la comète de Halley prise en 1986. (Crédit d’image: NASA)

Si vous en apercevez un tôt ces prochains matins, gardez à l’esprit que vous verrez probablement la traînée incandescente produite par un matériau provenant du noyau de la comète de Halley. Lorsque ces minuscules morceaux de comète entrent en collision avec la Terre, le frottement avec notre atmosphère les élève à une chaleur blanche et produit l’effet communément appelé «étoiles filantes».

C’est ainsi que les étoiles filantes que nous en sommes venus à appeler les Eta Aquarids sont en réalité une rencontre avec les traces d’un visiteur célèbre des profondeurs de l’espace et de l’aube de la création.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité à New York. Planétarium Hayden. Il écrit sur l'astronomie pour Magazine d'histoire naturelle, le Almanach des fermiers et autres publications.