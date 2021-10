La pluie de météores des Orionides aura lieu jusqu’au 7 novembre, pour culminer jeudi: voici comment vous pouvez la regarder

21 octobre 2021 12:56:19 IST

Ce dernier épisode d’action cosmique dans le ciel nocturne est la pluie de météores des Orionides. L’événement d’un mois culminera dans la nuit, jeudi.

Mais si vous envisagez de rester éveillé tard pour le spectacle, gardez à l’esprit qu’une presque pleine lune éclipsera probablement certaines des séquences alléchantes que les observateurs peuvent facilement repérer les nuits les plus sombres.

Que sont les pluies de météores ?

La Terre traverse des traînées de débris crachés par des comètes et des astéroïdes lorsqu’elle tourne autour du soleil. Les restes errants de ces traces sont balayés dans l’atmosphère de la planète et deviennent des météores lorsqu’ils y brûlent. Le résultat : des pluies de météores, également surnommées « étoiles filantes », qui peuvent durer du crépuscule à l’aube et éblouir le ciel nocturne avec de rapides traînées de lumière.

La pluie de météores Orionid est le dernier événement, et ses météores sont fabriqués à partir de matériaux laissés par la comète de Halley. Cette célébrité céleste visite le voisinage solaire de la Terre une fois tous les 76 ans, laissant une traînée désordonnée de matériau rocheux qui traîne sur la trajectoire orbitale de notre planète autour du soleil pendant les décennies entre chaque visite. Du 2 octobre au 7 novembre, une partie de cette matière cosmique éclabousse l’atmosphère terrestre à des vitesses allant jusqu’à 148 000 mph, avec un pic d’activité fin octobre.

La pluie Orionid a un jumeau, la pluie de météores Eta Aquariid, qui est également formée à partir des restes de miettes de la comète de Halley. Il apparaît en mai alors que la Terre traverse ce flux dans une autre partie de sa trajectoire orbitale.

Les pluies de météores sont nommées d’après les constellations du ciel nocturne d’où les météores semblent tirer. Pendant la pluie des Orionides, les météores apparaissent autour de la constellation d’Orion, d’où le nom d’Orionides. La pluie de météores des Léonides, un événement qui culminera au milieu du mois prochain, porte le nom de la constellation du Lion.

Les nuits normales, vous pourriez repérer environ 10 à 20 météores par heure, selon l’International Meteor Organization. Les Orionides de 2006 à 2009 étaient parmi les plus actifs, offrant 50 à 75 séquences par heure. Mais les Orionides de cette année ne sembleront pas aussi spectaculaires. C’est parce que la lune sera pleine à 99,87%, éliminant de nombreuses stries que vous pourriez autrement repérer dans un ciel beaucoup plus sombre.

Comment regarder

Tard le mercredi soir et aux petites heures du jeudi pendant le pic des Orionides, trouvez un emplacement extérieur avec une vue large et dégagée sur le ciel nocturne. Plus votre vue est large, plus vous avez de chances de voir un météore traverser le ciel. Et plus votre point de vue est éloigné des villes et de la circulation qui émettent de la pollution lumineuse, mieux c’est.

Les Orionides sont visibles dans les hémisphères nord et sud. La NASA recommande d’installer un sac de couchage et de s’allonger sur le dos, en profitant le plus possible du ciel nocturne. L’action dure de minuit à l’aube, mais se déroule principalement dans les heures qui suivent minuit.

Recherchez les météores près de la constellation d’Orion, qui se trouvent dans le ciel nocturne sud-ouest pour ceux de l’hémisphère nord, ou le ciel nord-ouest pour ceux de l’hémisphère sud. Mais assurez-vous de garder un œil grand ouvert – l’utilisation de jumelles réduirait votre champ de vision. Des stries de météores plus longues apparaîtront à environ 45 à 90 degrés de la constellation d’Orion, selon la NASA.

Bien qu’il n’y ait pas d’échappatoire à la pollution lumineuse émise par la lune, l’espoir n’est pas entièrement perdu. La pluie de météores dure jusqu’au 7 novembre, vous avez donc encore quelques nuits pour attraper les derniers météores si vous n’en repérez pas pendant son apogée.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times. Joey Roulette vers 2021 The New York Times Company

.

