La pleine lune peut influencer le sommeil et les cycles menstruels, selon les scientifiques

Est-ce que le pleine lune changer la façon dont nous dormons? Se synchronise-t-il avec les cycles menstruels?

Ce qui pourrait ressembler à des mythes de la vieille école pourrait en fait contenir une certaine vérité. Les gens se couchent plus tard et dorment moins d’heures avant la pleine lune et cycles menstruels semblent se synchroniser temporairement avec les cycles lunaires, ont découvert les scientifiques dans deux nouvelles études.

Tout au long de l’histoire, les humains ont connecté notre vie quotidienne aux cieux changeants, en particulier aux visages changeants de la lune. Lore autour les phases de la lune a varié des pleines lunes incitant les loups-garous au cycle de la lune affectant la façon dont nous nous sentons et nos humeurs quotidiennes.

Mais, étrangement, quelques-uns de ces grands récits semblent avoir des racines dans la vraie science.

Dormir avec la pleine lune

Dans une étude publiée aujourd’hui (27 janvier) dans la revue Science Advances, une équipe de scientifiques de l’Université de Washington, de l’Université nationale de Quilmes en Argentine et de l’Université de Yale montre comment les cycles de sommeil semblent changer avec le cycle lunaire.

Ils ont constaté que, dans les jours précédant la pleine lune, les gens ont tendance à s’endormir plus tard et à dormir moins d’heures. Pour ce travail, l’équipe a étudié des étudiants de la ville de Seattle, Washington, ainsi que des personnes vivant dans des communautés autochtones du nord de l’Argentine, deux environnements différents où l’accès individuel à l’électricité est varié en raison de la façon dont la lumière artificielle pourrait affecter le participants.

À l’aide de dispositifs de surveillance du sommeil au poignet, ils ont étudié 98 personnes vivant dans trois communautés autochtones Toba-Qom à Formose, en Argentine et ont également utilisé des données sur le sommeil de 464 étudiants de la région de Seattle (les données des étudiants ont été initialement collectées pour une étude distincte. ).

L’équipe a constaté que, bien que la connexion entre les cycles de sommeil et les cycles lunaires soit un peu plus évidente dans les communautés sans accès à l’électricité, la connexion semble toujours être présente dans les zones alimentées en électricité.

« Nous constatons une modulation lunaire claire du sommeil, avec une diminution du sommeil et un sommeil plus tardif dans les jours précédant la pleine lune », auteur principal Horacio de la Iglesia, professeur de biologie à l’Université de Washington, dit dans un communiqué. « Et bien que l’effet soit plus robuste dans les communautés sans accès à l’électricité, l’effet est présent dans les communautés disposant d’électricité, y compris les étudiants de premier cycle à l’Université de Washington. »

Dans ces groupes, ils ont montré que les nuits précédant la pleine lune étaient celles où les gens dormaient le moins et se couchaient le plus tard. Ces nuits avaient aussi plus de lumière dans le ciel nocturne après le crépuscule alors que la lune croissante devenait plus brillante.

«Nous émettons l’hypothèse que les modèles que nous avons observés sont une adaptation innée qui a permis à nos ancêtres de profiter de cette source naturelle de lumière du soir qui s’est produite à un moment précis du cycle lunaire», a déclaré l’auteur de l’étude Leandro Casiraghi, chercheur postdoctoral à l’Université de Washington à le département de biologie.

Cycles menstruels et lunaires

Les cycles de sommeil ne sont pas la seule fonction humaine qui semble être affectée par la lune, selon les scientifiques. Ce n’est pas une nouvelle notion. En fait, pendant longtemps, les gens ont suggéré qu’il existe un lien entre les cycles lunaire et menstruel, certains mythes suggérant même que la fertilité et les cycles lunaires ont une sorte de connexion, une histoire controversée.

Dans une étude distincte , également publié aujourd’hui dans Science Advances, les chercheurs ont montré que, même si tous les mythes entourant cette connexion pourraient ne pas tenir, il pourrait y avoir un lien entre les cycles menstruels et les cycles lunaires.

En analysant les enregistrements du cycle menstruel que 22 femmes ont gardés jusqu’à 32 ans. Ils ont examiné des données à long terme sur le début du cycle menstruel avec des données d’une durée moyenne de 15 ans et comprenant des informations provenant de femmes de moins et de plus de 35 ans. Ils ont comparé ces données aux fluctuations des cycles lunaires pour voir comment les deux s’alignaient.

Ils ont constaté que, parmi les femmes qui ont participé, celles dont les cycles menstruels duraient plus de 27 jours montraient « synchronisées par intermittence avec des cycles qui affectent l’intensité du clair de lune », selon une déclaration . L’équipe a déterminé que cette synchronisation se perdait lentement au fil du temps à mesure que les participants vieillissaient et a constaté que le lien était atténué avec une exposition accrue à la lumière artificielle.

Plus précisément, ils ont conclu que «les cycles menstruels s’alignaient également sur le mois tropical (les 27,32 jours qu’il faut à la lune pour passer deux fois par le même point d’équinoxe) 13,1% du temps chez les femmes de 35 ans et moins et 17,7% du temps en les femmes de plus de 35 ans, suggérant que la menstruation est également affectée par les changements des forces gravimétriques de la lune », selon le communiqué.

