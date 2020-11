La PlayStation 5 est déjà introuvable: voici où l’acheter et comment ne pas la perdre

En ces heures, des milliers de joueurs attendent le nouveau Disponibilité Sony PlayStation 5, l’une des consoles les plus attendues de ces dernières années avec les nouvelles Xbox Series X et S de son rival Microsoft. La voiture de la maison japonaise est bien inaccessible pendant des jours: lors de la phase de réservation, la machine était en fait épuisée en moins d’une demi-heure.

Pour la sortie sur le marché aujourd’hui, jeudi 19 novembre, le produit sera de retour en vente sur Amazon, Unieuro, Euronics, Mediaworld et d’autres magasins en ligne – à la fois dans la variante classique à partir de 499 euros et dans la version entièrement numérique sans lecteur de disque Blu-Ray. au prix de 399 euros. Cependant, l’échéance d’aujourd’hui risque de devenir réelle jour de clic ce qui pourrait mettre fin à la console épuisée en quelques minutes.

Où acheter PlayStation 5

En fait, il y a encore beaucoup de joueurs qui voulaient sécuriser la console immédiatement, et les destinations d’achat seront donc prises d’assaut pour s’emparer de l’une des unités mises à disposition par les magasins. La plateforme de commerce électronique Amazone a annoncé qu’il rendra la console disponible pour démarrer à partir de 13 aujourd’hui, mais aussi les chaînes d’électronique dans la journée vont commencer à le mettre en vente: d’Unieuro à Mediaworld en passant par Euronics et Gamestop – les pages dédiées au produit le montrent toujours comme non disponible ou encore en prévente; Cependant, l’accès aux sites a déjà été difficile pendant des heures, signe que beaucoup tentent d’accéder en même temps.

Parce qu’il est impossible de trouver PlayStation 5

La rareté éventuelle des consoles découle une fois de plus de la pandémie de Coronavirus en cours. Selon certains rapports, les difficultés logistiques causées par la propagation de l’infection dans le monde au cours des derniers mois auraient rendu la tâche difficile Sony et ses fournisseurs dès les phases de conception et de construction des composants de la console. La maison japonaise a nié avoir révisé à la baisse ses propres estimations sur les ventes PlayStation 5, mais aussi d’avoir été en difficulté avec la distribution mondiale du produit.

Ce mélange – couplé à une situation de mobilité réduite qui oblige de nombreuses personnes dans le monde à rester à l’intérieur et à l’abri des infections à Covid-19 – aurait peut-être suffi à attirer les acheteurs potentiels à un achat impulsif. Le nombre de consoles pouvant être réservées effectivement faible, a alors conduit à la foudre épuisée ces dernières heures, ce qui soulève désormais des inquiétudes quant à la survenance d’un scénario similaire dès l’ouverture des ventes.