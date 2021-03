La PlayStation 5 en laiton pose un défi particulier aux bricoleurs

Depuis la sortie du PlayStation 5 il y a déjà eu les cas de modding les plus fous. Commençant par fort « Dragon Ball »– ou Designs « God of War » d’un cas incomparable «The Last of Us» à un PS5 doré en fait, tout était là. Et nous ne pouvons cesser d’être étonnés.

Mais DIY Perks prouve une fois de plus qu’en ce qui concerne la console de nouvelle génération de Sony, elle est encore loin d’être modifiée. Sur la chaîne YouTube, nous voyons la dernière création de DIY Perks et c’est une PlayStation 5 en laiton véritable qui ne pourrait pas être plus impressionnante.

Avantages de bricolage: problèmes avec la PS5 en laiton

Comme l’explique Matthew Perks, «le laiton est un métal très souple, ce qui le rend polyvalent». Les étapes individuelles comprennent, entre autres:

Il a démonté la console Il a découpé un gabarit en papier en parties appropriées À l’aide du gabarit, il a découpé les plaques de laiton à la taille Il a travaillé et plié le devant séparément À la fin, il a plié les plaques frontales finies dans leur forme finale

La dernière partie en particulier est celle qui a pris le plus de temps. Cela est compréhensible en ce que le Ailes PS5 après tout, ne représente pas une simple boîte, mais une des deux côtés En forme de V plié sommes.

Selon Perks, cette forme est extrêmement inhabituelle. Il fallait d’abord Morceaux de bois coupez-le à la taille pour correspondre à la façade PS5, puis il a clipsé les pièces en laiton sur les pièces en bois. En connection il chauffa légèrement le laitonafin que nous puissions enfin le plier dans la forme correcte.

Au début, cela ne ressemble pas à un travail de bricolage typique (Do It Yourself), mais à la fin, n’importe qui pourrait même utiliser ces instructions pour fabriquer eux-mêmes de telles plaques frontales à la maison.

Cependant, cela nécessite certainement un peu de compétence manuelle. On n’aime donc que le visage et s’incline devant ce formidable artisanat.