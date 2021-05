La PlayStation 5 devrait être en rupture de stock jusqu’en 2022

Midiland Live-Player 7

Midiland Live-Player 7, Logiciel de lecture, Jusqu'à 9999 chansons par liste, 5 différentes fonctions de tri, Les chansons déjà jouées sont marquées et peuvent être stockés séparément, Suggestions de chansons du lecteur, Affichage de l'heure sur l'écran, Utilisation possible comme lecteur de musique de pause, Possibilité de passer aux positions présélectionnées via les 24 touches F, Accès direct à 10 jingles, Lors de la transposition les accords indiqués sont transposés en temps réel, Mixer MIDI, Clavier pour saisie directe du nom du morceau désiré, Fonction Fade Out, Transposition audio en temps réel, Changement du tempo des fichiers audio, Presque tous les textes intégrés dans les fichiers MIDI sont affichés (accords Yamaha XF), Prise en charge du Midiland Sufflör, Possibilité de changer les couleurs de fond et les propriétés de police, Fonctions Quickstart et Superquickstart, Fonctions connues de l'Optimizer intégrées: Suppression du décompte, transposition intelligente, Textes, notes ou images affichables sur le lecteur PC Live Player sans nécessiter de lecture d'un fichier audio ou MIDI, Le PC Live Player est utilisé sur scène depuis des années et a atteint sa maturité avec la version 7 et l'interaction avec l'écran tactile, Le PC Live Player prend en charge les formats suivants: MIDI, Wave, MP3, MP4, AVI, MPG, VOB, WMV, JPG, BMP, RTF, TXT, PDF ou MIDI + audio ou MIDI + JPG ou MIDI + RTF, etc., Possibilité, par exemple, de tourner la page automatiquement d'un texte RTF via MIDI, Le PC Live Player affiche même les paroles intégrées dans un fichier MP3, syllabe par syllabe, ligne par ligne, avec une résolution fine!, Les partitions scannées peuvent être tout aussi facilement affichées comme toutes sortes de graphiques, Dongle USB [email protected] +*Remarque importante:* Le logiciel ne peut pas être échangé