La PlayStation 4, la Nintendo Switch et le PC Remaster de Shin Megami Tensei III RPG ont atteint 600 000 exemplaires en ventes totales, a annoncé Atlus

Au cours des huit derniers mois, 100 000 exemplaires ont été vendus. Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster n’est pas seulement un remaster triomphant du JRPG définitif, mais aussi l’un des jeux les plus réussis de la série.

La version originale s’est vendue moins bien sur le Playstation 2, et avant que Shin Megami Tensei V n’apparaisse sur le Nintendo Switch, seul Shin Megami Tensei IV pour la Nintendo 3DS s’est vendu à 600 000 exemplaires.

La première japonaise de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster a eu lieu à l’automne 2020 et le jeu a atteint les marchés occidentaux en mai 2021.

Le port ne s’est pas avéré parfait – il a été grondé pour les textures boueuses et les vidéos pré-rendues avec des artefacts de compression. Cependant, cela ne l’a pas empêché d’attirer un nouveau public important.

Shin Megami Tensei V reste actuellement le détenteur du record de vitesse de vente et de ventes globales dans la gamme Shin Megami Tensei. Il est sorti en novembre 2021 et en mars, il s’était vendu à un million d’exemplaires. Ceci est la première partie d’une série avec des chiffres similaires.

La nouvelle du succès de Shin Megami Tensei V était accompagnée d’une illustration de célébration d’Atlus de l’artiste Masayuki Doi.

Plus tôt, on a appris qu’un autre jeu de rôle japonais de l’année dernière, Scarlet Nexus de Bandai Namco, s’était vendu à un million d’exemplaires.