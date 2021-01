La playlist extraordinaire de Zoey est la série dont vous ne saviez pas avoir besoin

2020 a été un défi pour la plupart des gens et aussi pour les productions télévisuelles. Mais, il convient de noter, le succès de certaines séries qui ont eu le courage de faire leurs débuts lors d’une pandémie. C’est le cas de Liste de lecture extraordinaire de Zoey que peut-être par chance ou par pure stratégie, il a gagné en prestige en parlant d’optimisme et de bonne humeur dans une période aussi décourageante.

La série qui a débuté sa première saison en janvier de l’année dernière n’a pas vu la pandémie elle-même, mais elle a été fortement affectée de manière positive. Désormais en 2021, la première de sa deuxième saison révèle une audience fidèle acquise via Internet. Mais, le fait est que Liste de lecture extraordinaire de Zoey c’était hors du radar. Depuis, l’époque des séries musicales avait commencé et s’était terminée avec Joie dans Ryan Murphy.

Bien que d’autres séries, telles que Ex petite amie folle et Empire, par exemple, chanter aux quatre vents, rien d’autre ne serait comme le splendide Joie. Cependant, 2020 a été une année atypique à tous égards et une inconnue Austin Winsberg a créé une production à laquelle personne ne s’attendait, mais dont tout le monde avait besoin.

Donc, Liste de lecture extraordinaire de Zoey c’est un souffle, une lumière au bout du tunnel dans un monde qui insiste pour être dur avec les gens. La série commence quand Zoey (Jane Levy) fait un scanner, le médecin d’examen lui suggère d’écouter de la musique pendant la procédure. Mais, une sorte de tremblement de terre sur place est la raison pour laquelle plusieurs listes de lecture téléchargez-le dans votre cerveau.

Austin Winsberg crée une excellente excuse pour laisser libre cours à votre imagination et créer un spectacle musical puissant dans vos mots et vos mouvements. Tout à coup, Zoey commence à entendre les gens chanter ce qu’ils ressentent (ce qu’elle appelle « Chants de cœur”). Et si le chant ne suffisait pas, il y a aussi des performances incroyables dans le plus grand style de Broadway.

Pour Zoey, le cadeau nouvellement acquis est une terrible atteinte à la vie privée. Le programmeur ne veut pas savoir ce que les gens ressentent, mais les moments drôles, embarrassants, romantiques et tristes rendent Zoey plus intéressée par la vie de ses amis et de sa famille. Par conséquent, la chanson agit comme un appel à l’aide la plupart du temps, ce qui conduit Zoey à aider tout le monde autour d’elle pour que le récit change.

Par conséquent, la musique qui démarre presque toujours sans prétention est accompagnée d’une danse contemporaine dans un plan séquentiel. Soudain, une maison ou un bureau devient une scène pour une personne seule. Pas étonnant, le chorégraphe Mandy Moore (responsable de la belle scène d’ouverture de La La Land) qui est également producteur exécutif de la série a remporté un Emmy pour les performances.

Chants de cœur

Même si Zoey faites des grimaces lorsque vous commencez à entendre quelqu’un chanter, c’est extrêmement excitant de voir ce qui va suivre. L’ensemble du casting de la série a un Horaire parfait qui contribue à ce que les scènes soient une succession de splendeurs.

Dans la première saison, nous avons suivi les derniers moments du père de Zoey, Mitch (Peter Gallagher), qui souffre de paralysie supranucléaire progressive qui lui fait perdre tous ses mouvements, y compris la parole. Mais c’est dans la musique que Zoey rencontre son père et Gallagher présente un spectacle en chantant comment sa famille doit se remettre après son départ.

D’autre part, Liste de lecture extraordinaire de Zoey a aussi un triangle amoureux entre Zoey, Max (Skylar Astin) et Simon (John Clarence Stewart). Max est le meilleur ami typique qui est toujours avec Zoey, ses chansons de cœur expriment ses sentiments romantiques pour son ami. Simon est plus proche de la fille pour avoir partagé le même deuil pour son propre père décédé et aussi pour une forte attirance pour les deux.

Par conséquent, Skylar et John sont les meilleures performances du spectacle. Sylar est déjà connu pour Le choix parfait (2012). Mais John, qui voyait la série comme un défi, a réussi à porter beaucoup de drame dans ses mouvements lors de la première saison.

Avec autant de talents, il est même difficile de dire quelle est la meilleure voix. Par conséquent, Alex Newell comme Moami de Zoey qui aide avec votre don musical, est l’une des voix les plus puissantes. Le rôle a été écrit pour Alex, qui était également dans Joie et Unique. Cependant, il est impossible de ne pas en parler Lauren Graham (Gilmore Girls) comme Joan, bien que ses mouvements et sa portée musicale ne soient pas les meilleurs, sa présence dans l’émission est très amusante.

Liste de lecture extraordinaire de Zoey gagne le public dans ses petits détails, même des collègues sans sens Zoey ils ont leurs moments, ainsi que leur famille qui avec chaque chanson a un impact sur la vie du protagoniste. La série porte un scénario intelligent, drôle et dramatique quand il se doit.

À une époque où le public oublie souvent le sens de la musique, Liste de lecture extraordinaire de Zoey sauve les émotions et met en œuvre un sentiment sentimental, euphorique et aussi nostalgique. Comme Zoey, chacun a la musique en lui.

Regardez la bande-annonce sous-titrée:

La deuxième saison de Liste de lecture extraordinaire de Zoey est dans l’air depuis NBC. La première saison est disponible sur Globo Play.