La plateforme indienne de technologie de la santé 5C Network investit 1,2 million de dollars en financement de pré-série A auprès d’investisseurs

La société prévoit d’utiliser les fonds levés pour élargir sa clientèle à plus d’hôpitaux et de centres de diagnostic.

La plate-forme de radiologie numérique basée à Bengaluru, 5C Network (India) Private Limited, a levé 1,2 million de dollars (8,84 crores de roupies) dans son cycle de financement de pré-série A auprès des investisseurs existants Unitus Ventures et Axilor Ventures. Avec le cycle actuel, la startup a levé 13 crores de roupies à ce jour. 5C Network, qui a été fondé par Kalyan Sivasailam et Syed Ahmed, permet aux hôpitaux et aux centres de diagnostic de télécharger des scans vers le cloud où l’extraction et l’analyse automatisées des données sont effectuées par son algorithme propriétaire.

La startup affirme qu’elle s’est associée à plus de 600 hôpitaux et centres de diagnostic dans 27 États indiens. Ces hôpitaux et centres de diagnostic envoient plus de 100 000 cas par mois à l’entreprise pour diagnostic. Au cours de la prochaine année, 5C Network vise à étendre sa clientèle à plus de 2 500 hôpitaux et centres de diagnostic. Au cours des six derniers mois, la société a déclaré qu’elle avait enregistré environ 3300 analyses par jour au milieu du coronavirus pandémie.

Grâce à l’utilisation de sa plate-forme et d’algorithmes d’intelligence artificielle (IA), la société affirme qu’elle réduit le temps de traitement d’un rapport de radiologie de 48 heures typiques à seulement 42 minutes tout en garantissant le plus haut degré de précision. Cela permet aux hôpitaux de réduire considérablement leur temps «porte-à-aiguille», en particulier pour les cas critiques, en s’assurant que les patients reçoivent une intervention vitale plus rapidement, affirme-t-il.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂