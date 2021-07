La plateforme de streaming CNN + arrivera l’année prochaine

CNN entend suivre l’évolution des demandes des consommateurs et se prépare en ce sens à lancer sa propre plate-forme de streaming. Jeff Zucker, Président de CNN dans le monde, exprimé : « CNN a inventé les actualités par câble en 1980, défini les actualités en ligne en 1995 et franchit maintenant une étape majeure dans l’expansion de ce que peuvent être les actualités en lançant un service d’abonnement direct aux consommateurs en 2022. «

D’autre part, l’exécutif chargé de CNN +, le directeur numérique André Morseajoutée: « C’est le lancement le plus important pour CNN depuis que Ted Turner a lancé la chaîne en 1980. » La marque reconnaît l’importance d’être au fait des nouvelles tendances et c’est pourquoi elle proposera ce service qui ne sera pas seulement une nouveauté.

CNN + arrive l’année prochaine







Le service arrivera au cours du premier trimestre 2022 et Morse a profité de l’occasion pour souligner ce que la proposition de CNN +. Huit à douze heures de télévision en direct. Séries originales et quelques séries d’archives. Et ce que l’exécutif a souligné comme « communauté interactive ». Cette alternative permettra aux abonnés « Interagir directement avec nos talents et experts sur les questions qui les concernent le plus. »

Le prix de CNN +? Toujours pas communiqué. On sait que la plate-forme arrivera d’abord aux États-Unis puis dans d’autres pays. Morse a expliqué que le contenu du service différera grandement de ce que la chaîne présente traditionnellement.

« Ce ne sera pas un service de gros titres d’actualités »dit Morse. Il y aura des thèmes profonds tels que le changement climatique ; espace et science; et la race et l’identité. L’exécutif n’a pas fermé les portes à d’autres types de présentations : « Vous verrez aussi des choses qui vous surprendront », donnant une chance à Les journalistes de CNN se montrent autrement.