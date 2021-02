La plateforme 16 bits Super Catboy est lancée à l’automne 2021 pour PC avec une démo pré-alpha disponible maintenant

L’éditeur Assemble Entertainment et l’équipe de développement de deux personnes Pixelpogo ont annoncé son prochain projet. Ensemble, les entreprises lancent le jeu d’action-plateforme Super Catboy pour PC et Mac l’année prochaine.

Super Catboy met en vedette un chat qui est accompagné d’un «compagnon acolyte dérangé mais mignon». Catboy cherche à démanteler les plans de son créateur afin qu’il puisse recommencer à faire ce qu’il aime le plus: rien. Mais cela nécessite d’éliminer la menace des sinistres chiens anthropomorphes.

Une courte bande-annonce d’une durée d’environ une minute montre certaines des illustrations et son gameplay. Le jeu a un pixel art haut de gamme qui reproduit le style des années 90 mais avec une touche moderne.

Le jeu permettra aux joueurs de courir et de collecter des pièces, de sauter par-dessus des caisses et de tirer sur des barils pour les faire exploser. Catboy a également d’autres félins utiles à sa disposition, tels que l’utilisation de ses griffes pour s’accrocher aux arbres pour éviter les pièges et plus encore.

Super Catboy a été inspiré par l’âge d’or des plateformes 16 bits dans les années 1990, des vidéos de chats et des jeux de tir d’action intenses. Dans le même temps, le jeu comprend des graphismes et des mécanismes de jeu auxquels les joueurs de l’ère moderne sont habitués.

Arthur Eckmann, cofondateur de Pixelpogo, a commenté Super Catboy, indiquant:

Super Catboy combine des éléments de divers jeux de plateforme, run’n’gun et beat’em up, mais offre une variété unique avec l’inclusion de niveaux bonus qui proposent un style de jeu alternatif. Nous avons été inspirés par des jeux emblématiques comme Mega Man X, Metal Slug, Donkey Kong Country et autres, qui ont façonné les concepteurs de jeux que nous sommes aujourd’hui.

Ceux qui veulent essayer le jeu peuvent consulter la démo pré-alpha sur le site officiel du jeu. La démo nécessite un téléchargement mais ne nécessite pas Steam. Le contenu de la démo peut différer considérablement de la version finale du jeu, mais donnera aux joueurs une introduction au titre.

Actuellement, le titre prendra en charge neuf langues. Ils comprennent l’anglais, le français, l’italien, l’allemand, le japonais, etc. De nombreuses personnes dans le monde auront l’occasion de jouer au jeu lors de son lancement l’année prochaine.

Super Catboy a encore plusieurs mois de développement. Ceux qui souhaitent suivre les dernières actualités peuvent dès maintenant faire une liste de souhaits sur Steam ou suivre le développeur sur les réseaux sociaux. L’éditeur dispose également d’un serveur Discord officiel où la communauté peut discuter du jeu ou de l’un de ses autres titres.

Super Catboy sera lancé sur PC et Mac à l’automne 2021.