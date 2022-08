La plate-forme NFT GunZ servira de base au nouveau jeu du directeur du district 9

Off The Grid (OTG), un jeu de tir d’arcade Battle Royale en ligne de Gunzilla, utilisera la technologie GunZ NFT.

GunZ utilisera la blockchain pour son système d’échange d’objets dans le jeu, permettant aux utilisateurs d’acheter de toutes nouvelles choses à d’autres joueurs. Le commerce, cependant, est entièrement volontaire, et Gunzilla indique clairement que le studio ne mettra aucune fonction ou avancement derrière un paywall. De plus, Gunzilla affirme qu’il n’offrira jamais de NFT directement aux joueurs.

Parce que les joueurs des jeux gratuits d’aujourd’hui ne peuvent pas vraiment conserver les éléments du jeu qu’ils gagnent ou achètent, Gunzilla est catégorique pour que la plate-forme GunZ soit utilisée à la place. Par exemple, lorsqu’un jeu se termine pour toujours, le joueur perd de l’argent ou du temps qu’il a pu y consacrer.

Il vous est impossible de réaliser un profit. N’importe qui peut le confirmer en lisant le CLUF de n’importe quel jeu. Par exemple, même si votre restriction n’est pas intentionnelle, tout article peut vous être retiré. Selon le PDG de Gunzilla, Vlad Korolev, lorsque vous arrêtez de jouer à un jeu gratuit, l’argent que vous avez investi disparaît également.

« En réinventant le processus, nous rendons le contrôle aux joueurs, et nous y parvenons grâce à la technologie blockchain. Nous développons un monde avec OTG et GunZ qui va révolutionner le secteur.

L’industrie du jeu a un débat amer sur les NFT. En raison de ses implications environnementales négatives, certains créateurs, dont Landfall Games, se sont engagés contre NFT.

De plus, les technologies NFT et blockchain ne sont pas autorisées sur la plate-forme Minecraft. Sony a évalué l’enthousiasme des utilisateurs pour les NFT la semaine dernière lors de l’EVO 2022.

Le directeur du district 9, Neill Blomkamp, ​​a rejoint Gunzilla en tant que directeur visionnaire pour aider à créer le premier jeu du studio, pour lequel il n’a pas précisé avoir des NFT lors de notre conversation avec lui le mois dernier. Les plates-formes de sortie pour Off the Grid incluent PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.