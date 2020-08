La plate-forme e-sport Challenermode sécurise un investissement de 12 millions de dollars

Cha Challengeermode a un nouvel investissement

Crédits: Challenermode

La plate-forme e-sport Cha Challengeermode, qui permet aux joueurs de trouver, de créer et de participer à des tournois de base et de niveau professionnel, a clôturé avec succès un tour de financement externe de 12 millions de dollars.

La ronde de financement est dirigée par eWTP Innovation Fund, la branche d’investissement mondiale du groupe Alibaba, avec d’autres investisseurs tels que Telia Ventures, GP Bullhound, Back in Black Capital et la légende du football suédois Zlatan Ibrahimovic.

Le financement sera utilisé par Cha Challengeermode pour poursuivre son expansion aux États-Unis et faire progresser la technologie derrière la plate-forme. La société a pour objectif de travailler avec les développeurs pour intégrer la technologie du mode Défi dans leurs produits afin de donner davantage aux joueurs une chance de rivaliser aussi facilement que possible.

«Nous sommes très heureux de clôturer ce nouveau tour de table avec le soutien d’un solide groupe d’investisseurs qui partagent notre vision de l’esport», a déclaré Robel Efrem, co-fondateur et PDG de Cha Challengeermode. «Avec le soutien supplémentaire, nous sommes en mesure de doubler notre mission principale de fournir la meilleure expérience de jeu compétitive à la maison de chacun, dans n’importe quel match. Notre promesse à l’industrie de l’esport est que nous fournirons – indépendamment de la capacité ou de l’expérience du joueur – une plate-forme permettant à quiconque de participer à l’esport. Cela signifie aller au-delà de la simple création de tournois faciles à organiser pour créer une communauté amusante et inclusive. »

Cha Challengeermode a travaillé avec DreamHack, Fnatic et FIFA ces derniers mois et à mesure que la plate-forme se développe, elle prévoit de former de nouveaux partenariats. La plate-forme semble être au bord d’une croissance significative, avec davantage de partenariats potentiels ouvrant le public qui pourrait utiliser la plate-forme Cha Challengeermode de manière significative.

«Nous sommes ravis d’introduire Cha Challengeermode dans le portefeuille d’eWTP», a déclaré CY Chen de Joyme Capital. «Sa position de leader sur le marché en plein essor de l’esport en fait une solution idéale pour nous. Depuis son lancement en 2014, la société a continué à franchir des étapes importantes en termes de croissance, de développement de produits et d’acquisition de clients. Nous sommes impatients de continuer à soutenir l’équipe de direction dans la construction, le développement et la croissance de l’entreprise à son plein potentiel.

Le marché des plates-formes de tournois esports est celui qui présente beaucoup de concurrence, mais Cha Challengeermode est l’une des principales entreprises utilisées dans l’industrie. La plate-forme permet de créer simplement des tournois, et avec la scène e-sport de base appelée à se développer de manière significative dans les années à venir, elle pourrait connaître une croissance significative. Bien sûr, seul le temps nous dira le succès global de la plate-forme, mais avec ce nouveau cycle d’investissement, l’entreprise semble être en bonne position pour tirer parti du marché en croissance.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂