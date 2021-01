La plate-forme de Super Mario 3D World sera "Plus vif" Sur interrupteur, support gyroscopique inclus

Nous ne sommes qu’à quelques semaines du lancement de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury on Switch, et bien que l’extension Bowser’s Fury puisse être le plus gros argument de vente pour ceux qui possèdent déjà l’original Wii U, le jeu de base recevra quelques ajustements très bienvenus, aussi.

Sur son site officiel, Nintendo est entré un peu plus en détail sur la plate-forme présente dans le jeu principal, en soulignant spécifiquement comment la nouvelle version de Switch améliorera le gameplay déjà impressionnant de l’original. « En tant que version améliorée de Super Mario 3D World, de nouvelles améliorations de gameplay ont été apportées pour pimenter cette aventure », lit-on sur le site.

Voici les améliorations à rechercher:

« Tous les personnages ont reçu une augmentation de leur vitesse de course et ont grimpé encore plus haut après avoir ramassé une Super Bell, ce qui rend la plate-forme un peu plus vive. Vous pouvez maintenant également utiliser des commandes gyroscopiques pour certaines sections du jeu qui nécessitaient auparavant des commandes tactiles.

L’augmentation de la vitesse de course est quelque chose que nous avions déjà remarqué en examinant les images de la bande-annonce – vous pouvez le voir en action dans notre vidéo ci-dessous. Ce qui est intéressant ici, c’est que nous savons maintenant que les personnages auront de meilleures capacités d’escalade et que les sections de contrôle tactile du jeu Wii U ont été remplacées par un support de contrôle gyroscopique. Soigné.

Tout cela semble être un autre port solide sur Switch, et un régal particulièrement agréable pour ceux qui n’ont jamais eu la chance de jouer l’original.

Êtes-vous vendu sur cette nouvelle version de 3D World? Avez-vous déjà reçu votre précommande? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Merci à Max pour le tuyau!