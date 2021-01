La plate-forme de jeux e-sports Mobile Premier League lève 500000 € auprès de ses employés

Fondée en 2018 par Sai Srinivas et Shubh Malhotra, la société est le sponsor officiel des équipes IPL Kolkata Knight Riders et Royal Challengers Bangalore.

La plate-forme de sports électroniques et de jeux mobiles, Mobile Premier League (MPL), a annoncé qu’elle avait levé 500 000 € (environ 3,65 crores de Rs) auprès d’employés existants dans le cadre de son plan d’investissement des employés. Le plan d’investissement des employés, annoncé en décembre 2020, était ouvert à tous les employés de MPL. Ils pourraient investir entre 2 300 € et 23 000 € dans l’entreprise pour acquérir des actions.

« Plus de 10 pour cent des employés de MPL ont participé à ce plan, avec un montant total de 500 000 dollars », selon le communiqué. En septembre 2020, la société avait annoncé un plan de rachat ESOP d’une valeur de 3,2 millions de dollars lors de son cycle de financement de série C qui avait permis à la société de lever 90 millions de dollars auprès de SIG, RTP Global, MDI, Sequoia France et d’autres.

Parlant du nouveau développement, Joe Wadakethalakal, vice-président principal de MPL (développement de l’entreprise et relations avec les investisseurs), a déclaré: «Cette (dernière) initiative a été introduite afin que notre atout le plus précieux, nos employés, ait la possibilité de détenir une partie de MPL et de participer. dans le succès de l’entreprise. «

La société a en outre déclaré qu’elle continuerait à offrir de telles opportunités à son personnel à l’avenir.

Fondée en 2018 par Sai Srinivas et Shubh Malhotra, la plate-forme de jeu emploie actuellement plus de 500 personnes avec des bureaux à Bangalore, Pune, Jakarta et Singapour. La startup compte plus de six utilisateurs crore dans le pays. Il s’est également étendu à l’Indonésie, gagnant une base d’utilisateurs de 3,5 millions en une année d’exploitation. MPL a travaillé avec de nombreux développeurs de jeux et intégré plus de 70 jeux sur sa plateforme. MPL s’est récemment inscrit en tant que «sponsor officiel» pour Kolkata Knight Riders (KKR) et Royal Challengers Bangalore (RCB) – deux des équipes de l’IPL (Indian Premier League).

