La plate-forme d’appel vidéo Microsoft Teams présente de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de CarPlay, le transfert d’appels et plus encore

Les utilisateurs de Microsoft Teams pourront bientôt transférer des appels entre le bureau et le mobile. Cela leur permettra de se déplacer à l’intérieur de leurs maisons ou bureaux lors de vidéoconférences. Selon un blog de Microsoft, la pandémie de cette année a contraint les responsables informatiques du monde entier à redéfinir la priorité de leurs ressources en raison de la montée en flèche des communications vidéo. Alors que les gens se sont rapidement adaptés aux réunions mobiles en ligne, l’un des principaux défis auxquels ils sont confrontés était de maintenir une connexion physique, ce qui se produit généralement lorsque l’on est physiquement présent lors d’une réunion.

Selon Microsoft, des études ont montré que la voix d’une personne est le signal qui crée des liens personnels et crée de la clarté. Microsoft a ajouté que l’utilisation de Teams Calling a également explosé, les utilisateurs de Teams ayant effectué plus de 650 millions d’appels en octobre, soit 11 fois plus qu’en mars de cette année.

La nouvelle mise à jour de la plate-forme Teams a inclus plusieurs nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs généraux. Une application Appels améliorée rassemble le pavé numérique, l’historique des appels, la messagerie vocale, les contacts et les paramètres en un seul endroit, ce qui facilite la connexion au flux de travail.

Ils ont également ajouté une option pour enregistrer les enregistrements d’appels dans OneDrive et SharePoint. Passer et recevoir des appels en voiture devient également plus facile grâce à l’introduction du support CarPlay pour Teams Calling. Avec CarPlay, les utilisateurs peuvent utiliser les commandes intégrées de leur véhicule pour faire fonctionner Teams.

Les équipes identifieront également les appels de spam potentiels permettant aux utilisateurs de comprendre qui est l’appelant.

De plus, Teams facilite le passage et la réception d’appels à partir de plusieurs points de terminaison différents, y compris les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. À partir de 2021, les utilisateurs pourront transférer les appels entre les terminaux mobiles et de bureau avec une interface facile à utiliser du Les équipes app.

Microsoft a également introduit une foule d’autres fonctionnalités, notamment la fusion d’appels (permet aux utilisateurs de rassembler plusieurs appels différents pour combiner et simplifier les conversations), le mode à faible volume de données et d’améliorer la recherche inversée des numéros qui permettra aux utilisateurs de voir le nom de l’appelant. pendant l’appel et dans le fil d’activité et la messagerie vocale.

