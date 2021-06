La plante Caatinga a une substance qui rafraîchit la mémoire

Photo/Image :

La caatinga est un biome totalement national qui représente environ 11% du territoire brésilien et est présent dans le nord-est et le nord du Minas Gerais. Dans l’une des plantes indigènes de ce biome, un groupe de scientifiques a identifié des substances médicinales qui pourraient être bonnes pour la mémoire.

Le chercheur de la Société brésilienne de recherche agricole (Embrapa), Kirley Canuto, qui coordonne les études, affirme qu’une variété de lis a été sélectionnée. [planta herbácea] trouvé dans le sol Ceará, bénéfique pour plusieurs maladies chroniques.

Le nom scientifique de cette espèce de plante à fleurs est Hippeastrum elegans. Dans le langage populaire, en plus du lis, il est également connu sous le nom de lis, oignon de brousse, oignon criard et fleur d’impératrice. Les plants de lys ont été récoltés dans les villes de Pacatuba, qui fait partie du Grand Fortaleza, et à Moraújo, à environ trois cents kilomètres de la capitale du Ceará.

Après cela, ils ont été cultivés dans des lits d’Embrapa. Le chercheur Kirley Canuto a déclaré que des tests pharmacologiques et des tests précliniques sont en cours.

Le groupe entend poursuivre les analyses pour évaluer le développement de nouveaux médicaments qui peuvent coûter moins cher au consommateur.

La recherche a commencé en 2016 et comptait une équipe multidisciplinaire de 20 professionnels de l’Embrapa Agroindústria Tropical et des universités d’État et fédérales du Ceará, en plus d’étudiants universitaires.

Kirley Canuto a également déclaré que « les semis de lys sont en cours d’analyse dans des tests précliniques sur des rongeurs pour évaluer les effets sur la perte de mémoire ».