La planification initiale idéale est effectuée par Starfield Modders pour créer un patch de fan

Bien que le RPG de science-fiction très attendu soit à plus de six mois de son lancement prévu, une équipe de moddeurs s’est organisée pour produire un Champ d’étoiles Patch communautaire pour corriger les défauts du jeu. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par PCGamesN.

Les correctifs de jeu Bethesda par les fans ont une longue histoire. Des projets comme le patch Oblivion non autorisé traitent de tâches ingrates comme la réparation de défauts de maillage, de hoquets de script et de charmes d’objets mal alignés qui ont résisté aux solutions de problème autorisées avec des mods plus flashy qui ajoutent Master Chief à Skyrim ou un McDonald’s à Morrowind.

Après avoir réinstallé un ancien favori, mon premier arrêt normal consiste à récupérer le correctif correspondant à ce jeu particulier.

En particulier ceux alimentés par les moteurs Gamebryo et Creation que Bethesda développe depuis Morrowind et a introduit dans Starfield.

Il est naturel que les moddeurs derrière le Starfield Community Patch veuillent vraiment planifier à l’avance et commencer, étant donné le degré d’anticipation des problèmes de Starfield et Bethesda le jour de la sortie.

Cependant, je ne peux m’empêcher d’imaginer un scénario dans lequel trop d’individus tentent de se faufiler à la fois. Même une fois Starfield sorti, Bethesda travaillera toujours dur pour résoudre les problèmes, et l’équipe officielle et les patcheurs de la communauté peuvent trouver eux-mêmes pressés par le temps.

Mais je suis convaincu que le Starfield Community Patch se révélera tout aussi important après la frénésie initiale que les mises à jour non autorisées précédentes.

Le fait qu’un tel projet soit en cours avant même les débuts de Starfield en dit long sur la crédibilité de Bethesda. Bien que je pense toujours que des bogues d’exécution non révolutionnaires ou réussis peuvent ajouter un peu de texture à un jeu, je trouve hilarant que ce type d’effort soit un échec aussi évident.

Cela devrait surprendre, mais quand j’ai reçu l’information, j’ai simplement hoché la tête en signe d’accord. Vous pouvez toujours compter sur les PNJ qui se posent des questions sur la Guilde des combattants, qu’ils se trouvent dans les douces hautes terres de Cyrodiil ou dans les régions les plus reculées de l’espace.