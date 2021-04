La plaine des Jarres, l’un des sites archéologiques les plus mystérieux, révèle son véritable âge

MAKITA Radio de chantier 12 à 18 V Li-Ion (Produit seul) enceinte WOOFER - MAKITA - DMR114

Le haut-parleur de graves inférieur et les haut-parleurs médium / aigu des deux côtés offrent un son de haute qualité, plus profond et plus riche, qui convient à différents genres musicaux.Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'eau, adapté aux sites de travail, aux sports et aux loisirsFonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètresÉquipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tensionConstruction robuste avec amortisseurs et renforts métalliquesTension : 12 à 18 VPort USBPort jackPortée Bluetooth : 10 mEnceinte : 5 x 2 + 25 WattPlage de fréquence AM : 520 à 1710 kHzPlage de fréquence FM : 87,50 à 108 MHzClasse d'étanchéité IP65