La pizza mexicaine de Taco Bell est de retour au menu — pour de bon cette fois

C’était là, puis c’était parti, puis c’est revenu, puis c’est épuisé, et maintenant c’est de retour – apparemment pour de bon cette fois.

L’élément de menu culte de Taco Bell, la pizza mexicaine, reviendra en tant qu’élément de menu permanent le 15 septembre. Le PDG de Taco Bell, Mark King, a d’abord annoncé la bonne nouvelle à Fortune dans une interview du 29 juillet, expliquant la vérité derrière certains drame auquel le titan de la restauration rapide a été confronté avec l’option populaire.

« Il va être relancé à la mi-septembre et ce sera un élément permanent », a déclaré Mark King, PDG de Taco Bell, à Fortune. « J’ai eu plus de commentaires—je déteste le courrier !—au sujet de la suppression de la pizza mexicaine [than any other time].”

Qui aurait cru que du bœuf assaisonné et des haricots frits placés entre deux coquilles de tortilla pouvaient causer autant de tumulte ? La pizza mexicaine a traversé beaucoup de choses – et son histoire est presque aussi variée que la sauce, le mélange de trois fromages et les tomates placées dessus.

Après être apparu au menu pendant des années depuis son invention en 1985, l’article, qui a d’abord été nommé « Pizzazz Pizza », a été brusquement interrompu en 2020 en raison de la pandémie, selon le PDG de Taco Bell.

« Cela prenait du temps à faire », a déclaré King. «Il y avait aussi un certain nombre d’articles spécifiques qui étaient uniquement pour la pizza mexicaine. Lorsque nous sommes entrés dans COVID-19, nous avons simplifié le menu… en essayant de le rendre plus simple pour les membres de l’équipe.

En réponse, une pétition Change.org a été créée et a reçu 171 702 signatures. Avec l’aide de Doja Cat, fan de pizza mexicaine de longue date, Taco Bell a ensuite ramené l’élément de menu au printemps 2022, s’excusant même auprès des membres de son équipe pour chaque fois qu’ils ont dû répondre « Quand la pizza mexicaine revient-elle? » Malheureusement, cette joie a été de courte durée et la pizza aux haricots et au fromage s’est épuisée sur un approvisionnement de six mois en un temps record.

Selon King, lorsqu’ils ont ramené l’article, les ventes étaient sept fois plus élevées qu’avant qu’il ne soit retiré du menu en premier lieu, et les 7 600 magasins de Taco Bell ont quitté la pizza mexicaine en moins de deux mois.

AUJOURD’HUI Food a contacté Taco Bell pour commenter le retour victorieux de la pizza mexicaine, et la chaîne nous a fait savoir qu’elle était aussi excitée par son retour que les fans et qu’elle a même mis en place une FAQ sur la pizza mexicaine sur son site Web.

« La pizza mexicaine de Taco Bell revient. Encore! » un porte-parole de Taco Bell a déclaré AUJOURD’HUI, ajoutant que l’aliment de base de longue date faisait partie de plusieurs articles retirés en 2020 alors que le restaurant cherchait à rationaliser ses offres. « Pour le plus grand plaisir des fans, la pizza mexicaine reviendra en tant qu’élément de menu permanent le 15 septembre, avec les mêmes ingrédients que d’habitude. »

Le porte-parole a également déclaré que ce retour à la fin de l’été est plus tôt que prévu lorsque les pénuries ont frappé plus tôt cette année, et que le mastodonte de la restauration rapide a travaillé rapidement pour réapprovisionner l’élément de menu bien-aimé.

Le compte Twitter officiel de Taco Bell a également confirmé la nouvelle du retour de l’élément de menu mardi, tweetant que « les haricots ont été renversés ».

Le blitz des médias sociaux de Taco Bell sur Twitter et Instagram reçoit déjà sa juste part de réponses de célébration.

« Se réveiller avec cette nouvelle, c’est comme se réveiller le matin de Noël, Halloween et le Super Bowl en même temps. #Mexicanpizza est de retour, bébé ! a déclaré un utilisateur sur Twitter. « Tenez ma place en ligne. »

« Gardez-le au menu et ne le supprimez JAMAIS », a tweeté quelqu’un d’autre.

« Dieu merci!! J’ai raté la dernière fois et j’étais dévasté, lol », a commenté une autre personne sur Instagram.

Alors que la plupart des réactions sont joyeuses, de nombreuses utilisations sur les réseaux sociaux traitent Taco Bell comme un beau codépendant. De nombreux utilisateurs de Twitter utilisent l’annonce pour implorer le retour d’autres articles comme le XXL Grilled Stuft Burrito, désormais abandonné, le Toasted Cheddar Chalupa et l’Empanada Caramel Apple.

« Jésus, ces montagnes russes sont pires que ma dernière relation », a déclaré un utilisateur d’Instagram, résumant l’atmosphère autour de toute cette situation.

Aucun mot sur ce que Dolly Parton ou Doja Cat pensent du retour de la pizza mexicaine pour l’instant, mais il est prudent de supposer que Doja est probablement extatique étant donné qu’elle a écrit une chanson entière à ce sujet.