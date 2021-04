La pizza gratuite motive les gens plus que l’argent, selon une étude

Si vous n’avez pas encore vu la comédie de farce d’Eric Andre « Bad Trip » sur Netflix, vous manquez certainement quelque chose.

Mais vous savez ce que les gens qui, sans le vouloir, dans ses singeries candides, ressemblaient à une caméra, n’ont pas manqué? Pizza gratuite!

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait réussi à trouver autant de « castmates » désireux d’avoir des images de leurs réactions utilisées pour son film, Andre a expliqué: « Nous irons sur Craigslist et dirons: ‘Hé, nous ouvrons un nouveau zoo et nous avons besoin personnes visitent ce zoo pour la première fois. Nous vous offrirons une pizza gratuite à la fin de la journée, « et vous aurez 40 personnes à se présenter … »

« Vous verrez beaucoup de nourriture gratuite ou de choses adjacentes à la nourriture dans le périphérique du film », a-t-il poursuivi. « C’est juste un moyen de ramener les gens au bon endroit pour que nous puissions faire nos farces. »

Il semble qu’André sache que beaucoup d’entre nous n’ont peut-être pas consciemment réalisé que c’était scientifiquement vrai.

Une chose qui motive les gens plus que même l’argent est, en effet, la pizza gratuite!

Aimez-vous la pizza gratuite? Bien sûr, vous le faites!

Si quelqu’un vous aide à bouger, vous lui donnez de la pizza et de la bière pour son problème. Où allez-vous pour les fêtes d’anniversaire des enfants ou après leurs petits matchs de championnat? Vous sortez à la pizza. Si vous avez le gang pour le Super Bowel ou les Oscars, vous allez souvent servir de la pizza.

La pizza est un moyen assez bon marché de nourrir beaucoup de monde, et les pizzerias livrent généralement, donc vous n’avez même pas besoin d’aller n’importe où pour l’obtenir. Vous pouvez l’habiller avec des ingrédients de fantaisie ou simplement aller avec une pizza au fromage ordinaire. Dans tous les cas, c’est satisfaisant et délicieux.

La pizza est excellente car vous pouvez la manger vous-même en marchant dans la rue ou la partager avec un grand groupe. Mais aussi bonne que soit la pizza, est-ce une excellente motivation pour votre travail?

C’est un oui retentissant selon Dan Ariely, professeur à l’Université Duke, auteur du livre Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations.

Ariely a mené une expérience dans une usine en Israël, dont les résultats ont montré que l’offre de pizza gratuite en guise de récompense augmentait la productivité des employés de 6,7%.

Le deuxième meilleur facteur de motivation, à 6,6%, était les compliments du patron.

Dans l’expérience, les trois quarts des travailleurs de l’usine ont reçu l’un des trois messages au début de leur semaine de travail leur promettant une récompense différente s’ils terminaient leur travail, ce qui impliquait de produire un certain nombre de puces informatiques par jour.

Les récompenses possibles comprenaient un bonus en espèces, un compliment rare du patron et un bon pour une pizza gratuite.

Les travailleurs qui n’ont pas reçu de message ou d’offre de bonus ont été utilisés comme groupe de contrôle.

Après le premier jour, la pizza s’est avérée être le principal facteur de motivation avec un compliment du patron (un texto disant: «Bien joué!») Venant juste après.

Étonnamment, le pire facteur de motivation était le bonus en espèces – qui, pour être honnête, n’était pas très important, à seulement environ 30 €, et n’a augmenté la productivité que de 4,9% par rapport au groupe témoin.

Le deuxième jour, ceux qui bénéficiaient du bonus en argent ont obtenu des résultats encore pires que le groupe témoin.

Les choses se sont stabilisées au cours des jours suivants, mais pour l’ensemble de la semaine, le bonus en espèces a fini par coûter plus cher à l’entreprise et a entraîné une baisse de 6,4% de la productivité – pas les résultats espérés par la direction.

Même si la récompense en argent n’était pas si grande, n’auraient-ils pas pu acheter un certain nombre de pizzas pour eux-mêmes? La pensée de la pizza enlève-t-elle aux gens les compétences de logique et de raisonnement?

L’article continue ci-dessous

Au cours de la semaine, la productivité stimulée par les pizzas et les compliments a également ralenti un peu.

Et à la fin de la semaine, leur niveau de productivité était plus proche du groupe sans aucune incitation.

Si la récompense de pizza n’avait pas été un bon mais une livraison au domicile du travailleur, Ariely pense que les résultats auraient été encore biaisés en faveur de la prime de pizza.

Il dit: « De cette façon … nous ne leur ferions pas seulement un cadeau [pizza] mais nous en ferions aussi des héros aux yeux de leurs familles. «

Nous ne sous-estimons plus jamais la puissance de la pizza gratuite.

Christine Schoenwald est une écrivaine, interprète et enseignante qui aime écrire et interpréter des récits personnels. Elle a eu des pièces dans le Los Angeles Times, Salon, Woman’s Day, Purple Clover, Bustle, et contribue régulièrement à Ravishly et YourTango. Consultez son site Web ou sa page Facebook.