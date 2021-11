La pizza à la réglisse obtient de bons résultats auprès du public et des critiques sur les tomates pourries

Paul Thomas Anderson est un réalisateur avec un palmarès incroyable à Hollywood et ce record se poursuit avec Pizza à la réglisse. Le dernier d’Anderson a ouvert avec une sortie limitée le 26 novembre et il détient actuellement un score de critique de 90 % et un score d’audience de 100 %.

Pizza à la réglisse met en vedette Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper et Sean Penn. Il suit Haim et Hoffman qui grandissent, partent à l’aventure et tombent amoureux dans la vallée de San Fernando en Californie dans les années 1970. Il est distribué et produit par MGM avec Focus Features, Bron Creative et Ghoulardi Film Company produisant également le film.

Il s’agit du neuvième film d’Anderson et jusqu’à présent, il détient actuellement l’un de ses meilleurs scores critiques. Le plus haut est encore Soirées Boogie à 93% avec Vice inhérent étant le plus bas à 73%. La note d’audience de 100% est la note la plus élevée pour n’importe quel film d’Anderson, cependant, il convient de noter qu’il s’agit de moins de 50 notes vérifiées, donc cela pourrait changer radicalement une fois Pizza à la réglisse reçoit une plus grande libération.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Malgré Pizza à la réglisseSortie limitée de, le film a en fait réussi à bien faire au box-office, tout bien considéré. Le film n’est actuellement que dans 4 salles à New York et Los Angeles. Selon Date limite, il a quand même réussi à afficher une « moyenne d’écran d’ouverture de 83,8 000 € », que MGM appelle un record de tous les temps.

Le film de Paul Thomas Anderson est actuellement réservé au Regency Village de LA pour le mois prochain, et il s’est avéré le meilleur brut d’ouverture du lieu en 25 ans. Au total, Pizza à la réglisse a rapporté 335 000 €, ce qui en fait le troisième premier film le plus élevé de tous les films d’Anderson, derrière Le maître (736K€) et Coup de poing ivre d’amour (367K€).

Le consensus actuel des critiques sur Rotten Tomatoes dit « Pizza à la réglisse trouve Paul Thomas Anderson en train de passer à une vitesse étonnamment confortable – et d’obtenir des performances potentiellement vedettes de ses pistes fraîches. » De nombreux critiques ont également loué les performances des nouveaux venus Hoffman et Haim.

Anderson lui-même n’est pas étranger à la conversation sur les récompenses. PTA a été nominé deux fois pour l’Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film, à la fois pour Fil fantôme et Il y aura du sang. Il a également été nominé pour le meilleur scénario original pour Soirées Boogie et Magnolia et Meilleur scénario adapté pour Il y aura du sang et Vice inhérent. Pizza à la réglisse semble être un favori possible pour le meilleur film et peut-être plus.

Pizza à la réglisse est actuellement dans une version limitée mais recevra une version large le 25 décembre.





Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City Star Avan Jogia commente une suite possible L’acteur de Leon Kennedy, Avan Jogia, admet qu’il n’a pas beaucoup réfléchi à ce qui allait arriver pour son personnage sans aucune garantie d’une suite en place.

Lire la suite





A propos de l’auteur