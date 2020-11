La piste Megan Diss de Kelsey Nicole met en lumière les nouvelles théories de Tory Lanez

La piste dissidente de Kelsey Nicole contre Megan Thee Stallion a des gens qui proposent des théories sur Twitter.

Kelsey Nicole est surtout connue pour être l’ex-meilleure amie de Megan Thee Stallion. Au début de cette année, les deux étaient inséparables, apparaissant constamment en images ensemble et assistant à des fêtes en tant qu’unité. Ils étaient apparemment aussi proches que possible. Puis, en juillet, tout est devenu poussière après que Megan ait été abattue dans ses pieds à la suite d’une fête à la maison dans les collines d’Hollywood. Kelsey a été témoin de ce qui s’est passé, gardant la bouche fermée à ce sujet alors que Megan continuait à accuser Tory Lanez d’avoir tiré une arme sur elle. De nombreux mois se sont écoulés depuis l’incident traumatique et nous avons entendu les deux côtés de l’histoire, mais Kelsey est toujours restée silencieuse. Megan a accusé son ancien ami d’accepter de l’argent silencieux de Tory, l’appelant sur son nouvel album, ce que les avocats de Tory ont nié. Alors qu’il y a toujours une affaire judiciaire ouverte autour de cette situation, où Tory risque une longue période de prison s’il devait être reconnu coupable, Kelsey s’exprime enfin sous la forme d’un dossier dissident contre Megan. Alors que beaucoup verraient cela comme bénéfique pour Tory, les nouvelles informations présentées dans la chanson pourraient en fait nuire à l’affaire, comme beaucoup le théorisent.

Twitter devient fou de la nouvelle chanson de Kelsey, et ce n’est pas parce qu’elle a enregistré le nouveau « Ether ». Son accouchement est pour la plupart discutable et elle n’a certainement pas le même charisme que Megan, mais Kelsey dit certaines choses que les gens prennent en compte, évaluant les nouvelles informations et voyant comment cela pourrait affecter l’affaire.

Certaines personnes affirment qu’avec le morceau de Kelsey, il est possible que Kelsey ait été soumise à un chantage pour prendre le parti de Tory sur une sex tape qui aurait pu potentiellement être divulguée. D’autres soutiennent que, parce que Kelsey nie avoir tiré sur son amie, il est encore plus clair que Tory était le déclencheur.

Tout finira par se révéler … nous l’espérons.

