La pire série de Marvel a eu une influence négative sur Eternals

Urban Decay Marvel Eternals Eyeshadow Palette

Une palette yeux de 15 teintes.Si vous voulez créer des looks qui ne passeront pas inaperçus; ajoutez la palette yeux Marvel d’Urban Decay dans votre prochaine sélection. Proposant un éventail de 15 teintes métallisées enrichies d’or; de nuances mates ultranacrées et de tons scintillants super pigmentés; cette palette est idéale pour créer vos looks de jour comme de soirée. Chaque ombre veloutée et ultraestompable est enrichie de pigments audacieux débordant d’énergie; afin de vous permettre de créer une infinité de looks polyvalents durables. Non testé sur les animauxContenu de la palette : Cosmic Blast – Un ivoire constellé de micropaillettes dorées Family Is Eternal – Un rose clair constellé de micropaillettes cuivrées Immortal warrior – Une teinte dorée constellée de micropaillettes vertes et dorées Strength – Une teinte cuivrée constellée de micropaillettes dorées In the Shadows – Un noir mat constellé de micropaillettes dorées Devotion – Un brunrose clair mat Astrolabe – Un brun chaud constellé de micropaillettes dorées Loyalty – Un orange mat Grain of Sand – Un brun clair mat Famous – Un brique chaud mat Merciful – Un émeraude scintillant constellé de micropaillettes argentées et dorées Genius Un violet scintillant constellé de micropaillettes bleues et roses Soaring – Un bleu outremer métallisé Protector – Un rouge brique aux reflets verts constellé de micropaillettes vertes Sonic boom – Un rouge brique mat constellé de micropaillettes dorées