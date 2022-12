La pire série de 2022

classement

Une année qui nous a laissé de belles histoires comme Le Lotus Blanc, L’ours Oui rupture Il avait aussi ses points faibles sur le petit écran.

Malgré le fait que 2022 a été l’année de titres absolument incroyables comme Le Lotus Blanc (sa deuxième saison est encore meilleure que la première), L’ours Soit rupture, on a aussi vu des histoires dont la qualité n’était pas à la hauteur des espérances. Avec autant de productions à regarder grâce à la grande variété de plateformes de streaming, diffusionla qualité est diluée et c’est pourquoi tous ne répondent pas à ce qu’on attend d’eux.

Certaines histoires avaient suscité de grandes attentes en raison des lieux d’où elles avaient été tournées et d’autres simplement attirées en raison du casting qui y figurait. Dans ce cas, nous vous parlons de trois fictions qui ont atteint le petit écran tout au long de 2022, toutes disponibles sur les services de streaming. diffusion. Ce sont deux fictions réalisées par Netflix et un qui est dans Disney+.

+Le pire du streaming en 2022

L’observateur

En l’occurrence, tant on sait qu’il y a une deuxième saison en route et qu’elle peut amender les problèmes de la première. Il s’agit d’une production vaguement basée sur de vrais événements sur un criminel qui a passé son temps à harceler une famille qui a récemment déménagé en banlieue. Le problème est que la bande-annonce promettait beaucoup plus d’horreur qu’elle n’en avait finalement, avec un ton qui ne fonctionne pas et des jumpscares complètement prévisibles.

Elle-Hulk

Dans le Univers cinématographique Marvel (MCU)probablement aucune production n’a généré autant d’accord parmi les téléspectateurs que celle créée par Jessica Gao. Avec un humour trop simple et une histoire qui ne mène nulle part, ce doit être l’une des introductions de personnages les plus faibles de l’histoire du film de super-héros. Tatiana Maslany mérite d’être racheté Elle-Hulk lors de sa prochaine apparition.

film à grand succès

Par scandale, la pire série de l’année. Inutile, ennuyeux et sans blague bien faite. Une prémisse qui promettait beaucoup et qui aurait bien pu être la revanche que Netflix elle méritait tellement pour la façon dont elle avait été ignorée par film à grand succès. Du producteur de Brooklyn neuf-neuf, il fallait s’attendre à voir quelque chose de drôle. Cependant, nous n’avons rien trouvé de tout cela dans une série qui a été annulée aussi rapidement qu’elle est sortie.

