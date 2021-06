La pire douleur de Philippe d’Édimbourg selon The Crown

Deux mois se sont écoulés depuis que le monde a appris la nouvelle du triste décès de Philippe d’Edimbourg. A 99 ans et souffrant de problèmes cardiaques, le Prince a perdu la vie à Buckingham Palace »en compagnie de sa femme bien-aimée Lilibeth», selon l’annonce officielle. Et, avant tant d’années de dévotion à la couronne, le consort a été licencié dans le monde entier par les personnalités les plus connues.

Cependant, ceux qui ont essayé de parler le moins possible de Philippe d’Edimbourg étaient les membres de l’équipe de La Couronne. Malgré le fait que de nombreux acteurs aient fait leurs adieux au mari de la reine avec le plus grand respect, Peter Morgan et son entourage ont choisi de garder le silence par respect pour la famille royale puisque, lors de la diffusion de la série, beaucoup d’entre eux, notamment le duc, ont été grandement affectés.

Philippe d’Edimbourg fut congédié avec beaucoup de respect. Photo : (Getty)



C’est que, plus d’une fois avant de mourir, Felipe s’est engagé à nier La Couronne et laisser à la postérité un avis formé sur la série qui dépeint la vie de sa famille. Cependant, au-delà des mots Prince d’origine grecque, la série a capturé de nombreuses vérités à l’écran et, l’une d’entre elles, Il s’agit de la pire douleur subie par l’épouse d’Elizabeth II lorsqu’il a été nommé par le roi George VI du Royaume-Uni fiancé de son premier-né.

Aujourd’hui, 10 juin 2021, le duc d’Édimbourg et grand-père des princes William et Harry fêterait ses 100 ans et, pour cette raison, son pays a une nouvelle fois montré du respect pour la douleur des Windsors. Cependant, comme le montre le récit de Peter Morgan, malgré l’hommage que l’Angleterre lui rend aujourd’hui, Felipe a été plus d’une fois offensé par la politique anglaise pour une raison : il n’avait pas le droit de mettre son nom de famille sur ses enfants.

Le prince Harry était le seul à pouvoir atteindre l’objectif de Felipe. Photo : (Getty)



Est-ce que, n’étant pas un descendant direct des Windsor, l’utilisation de son nom de famille Mountbatten impliquait de rompre une lignée héréditaire d’années. « Je suis le seul homme du pays qui ne peut pas donner son nom de famille à ses enfants« Est-ce la phrase qui, selon La Couronne, le duc exprimait son malaise. Et, en fait, cela a une certaine vérité puisque ni le prince Charles, ni la princesse Anne, ni le prince Andrew et Edward n’ont le nom de famille de leur père.

Même si, en l’honneur de son grand-père récemment décédé, celui qui a rompu la tradition est le moins attendu : le prince Harry. Eh bien, il y a quelques jours à peine, il était le père de sa deuxième fille et, tout comme il a honoré sa grand-mère Isabel et sa mère Diana de leurs noms, il l’a également fait avec le prince puisque le nouveau-né a son nom de famille : Lilibeth Diana Mountbatten – Windsor est le nom complet.