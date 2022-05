La phrase percutante de Freddie Highmore pour conserver le rôle de The Good Doctor

abc

Freddie Highmore triomphe dans Le bon docteur depuis 2017, mais pour obtenir le rôle, il a laissé un message clair aux réalisateurs avec une phrase claire. La rencontrer.

©IMDBFreddie Highmore dans Le bon docteur

Le bon docteur C’est l’une des séries médicales les plus importantes de ces derniers temps. Créé par abc est devenu un hit quand il a commencé à être diffusé, mais une fois qu’il a frappé Première vidéo traversé les frontières étant une sensation mondiale complète. En fait, malgré le passage du temps, les téléspectateurs continuent de le choisir pour son histoire passionnante.

Avec freddie highmore en tant que protagoniste, Le bon docteur Il a déjà cinq saisons à son actif et, de plus, il est probable qu’il en aura une sixième. Bien qu’à vrai dire, au-delà de se terminer par une édition de plus, cela puisse avoir des retombées. Mais, la vérité est que malgré le fait que cela puisse se terminer, les fans se souviendront avec beaucoup d’amour du Dr Shaun Murphy.

C’est parce que la grande interprétation de freddie highmore a lancé la série vers le haut. Sa capacité à mener à bien un personnage aussi difficile a été très applaudie dans toutes les régions du monde et, qui plus est, il a lui-même vu ce succès récompensé dans sa carrière. Cependant, il convient de noter qu’il y a des années, avant d’être sélectionné comme protagoniste, l’acteur a presque perdu le rôle.

En raison de ce qui s’est passé récemment, malgré sa grande et reconnue carrière, les réalisateurs avaient besoin d’un acteur bien spécifique : quelqu’un qui ait 25 ans et qui sache donner une personnalité incomparable à la Dr Shaun Murphy. Pour cette raison, les producteurs de Le bon docteur ils n’étaient pas sûrs de choisir le protagoniste actuel de la série.

Eh bien, il s’avère qu’il avait l’air d’avoir moins de 25 ans malgré les avoir. A tel point que Highmore n’a pas hésité à se mettre devant eux et à dire : « mais je les ai”. Et le reste est de l’histoire. Cela fait maintenant cinq ans que l’acteur et la fiction ont triomphé à travers le monde, le lançant non seulement vers une renommée internationale, mais démontrant également son grand talent.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂