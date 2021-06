La phrase controversée d’Anthony Mackie qui pourrait le faire virer de Marvel

The Falcon and The Winter Soldier était la deuxième grande première de l’année Univers cinématographique Marvel sur le service de diffusion en continu Disney+, où nous avions comme protagoniste Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson, qui à la fin nous voyons comment il devient le nouveau Captain America. Là, nous avons également vu sa relation amicale avec bucky barnes Oui beaucoup ont imaginé une romance entre eux. Pour lever les doutes, l’acteur a donné son point de vue avec une phrase controversée. Disney va-t-il agir ?

Cela a commencé à émerger lorsque Kari Skogland, directeur de l’émission, a évoqué la sexualité du personnage joué par Sebastian Stan et fait référence à un prétendu engouement pour Steve Rogers : « C’est vraiment de l’amour, non ? Ils s’aiment, à la fin. Ils ne s’aiment pas au début, mais ils arrivent dans un endroit convivial où ils s’aiment. », a-t-il précisé.

Face à cette question, les fans ont commencé à faire circuler des rumeurs et des théories indiquant que Sam et Bucky ont eu une liaison secrète. Mackie a été interrogé à ce sujet dans une conversation avec Variété et dit: « Il y a tellement de choses tordues et compliquées. Il y a tellement de choses auxquelles les gens s’accrochent avec leurs propres appareils pour se rendre pertinents. ».

Puis il a laissé une phrase qui a suscité la controverse : « L’idée que deux gars soient amis et s’aiment en 2021 est un problème à cause de l’exploitation de l’homosexualité. Avant, les gars pouvaient être amis, nous pouvions passer du temps et c’était génial. Quelque chose d’aussi pur et beau car l’homosexualité a été exploitée par des gens qui essaient de se rationaliser « .

Beaucoup ont compris ces mots comme une critique des discriminations subies à travers l’histoire, tandis que d’autres pensent qu’il a donné un air rétrograde et a commencé à demander son annulation. Disney est une entreprise qui ne tolère pas les commentaires ou les messages égarés, afin qu’ils puissent prendre des mesures en la matière avec Antoine, comme c’est arrivé avec Gina Carano il y a quelques mois.