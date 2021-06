La photographie prise par le télescope spatial Hubble qui a marqué un avant et un après dans la recherche astronomique

En 1990, le télescope spatial Hubble a commencé son voyage. Avec un autre problème impliqué, il a finalement commencé à révéler les images les plus nettes de l’Univers, sans une atmosphère entre les deux qui rendait difficile pour nous de voir les étoiles. Cinq ans plus tard, en 1995, il a pris ce qui est probablement sa photographie la plus importante : Champ profond de Hubble. Un regard sur des millions d’années d’histoire de l’Univers.





Si vous regardez les images Hubble les plus populaires, ce sont généralement des nébuleuses ou des étoiles colorées. Hubble Deep Field est plus humble, des dizaines de galaxies d’arrière-plan qui ressemblent à peine à de minuscules points. De même, cela a été fait d’une manière totalement différente de la façon dont Hubble prenait des photos jusque-là. Pour finir en beauté, l’usage qui a été fait des données capturées était également différent.

Ne pointant vers rien

Généralement, lorsque les astronomes cherchaient à photographier avec un télescope, le processus consistait à pointer vers l’étoile d’intérêt puis à prendre la photo. Pour l’image Hubble Deep Field, l’équipe de chercheurs en charge de Hubble a eu une idée différente : viser rien, et voir ce que vous trouvez.

L’équipe dirigée par Robert Williams a donc décidé de vous trouvern point dans l’Univers où pointer le télescope et où aucune observation n’a été faite auparavant. Dans un effort pour voir jusqu’où Hubble pouvait voir et, surtout, pour étudier l’évolution des galaxies.

Le but était de voir plus loin de notre propre galaxie, donc le point d’observation devait être loin du plan de la Voie lactée. Ils devaient également le tenir à l’écart des autres groupes d’étoiles ou de galaxies, tant qu’il n’y avait pas de pollution lumineuse. Enfin, ils devaient trouver un point qui pourrait être observé depuis toute l’orbite de Hubble, puisque le télescope tournait autour de la Terre et qu’il pouvait obstruer la cible. Ils ont trouvé un point proche et au-dessus de la constellation de la Grande Ourse.

Position du point choisi par rapport à la Terre, au Soleil et à l’orbite de Hubble.

Le 18 décembre 1995, Hubble a commencé ses observations de « nulle part ». Au cours de la prochaine dix jours le télescope a pris 342 photographies du point en question.

L’évolution de l’Univers

Une fois les photographies traitées, l’équipe Hubble a pu avoir une image finale, le Hubble Deep Field. Une image dans laquelle vous pouvez voir des étoiles qui étaient sur le chemin mais où les protagonistes sont les galaxies. De différentes tailles, couleurs et formes les galaxies « sont apparues de nulle part » et nous ont permis de voir l’une des images les plus intéressantes que nous ayons de l’Univers.

Hubble Deep Field dans son intégralité.

Pourquoi cette photographie est-elle spéciale ? Parce que nous montre l’évolution historique de l’Univers et de ses galaxies. Comme la lumière met des milliards d’années pour nous atteindre de si loin, elle nous permet de voir des instantanés de ce qu’était l’Univers à l’époque. Les galaxies les plus petites et à peine pointillées correspondent aux premiers stades des galaxies, tandis que les plus grandes galaxies en forme de spirale sont plus récentes. C’est comme si nous photographions une rue de Rome et voyions des voitures actuelles, des Romains d’il y a 2 000 ans et des animaux sauvages d’il y a 50 000 ans.

Deux ans plus tard, Hubble refait ce test à un autre endroit de l’Univers, cette fois dans l’hémisphère sud. Hubble Deep Field South a révélé des résultats similaires, avec des galaxies de différentes tailles et formes ils ont prouvé que la première des photographies ne faisait pas exceptionmais la norme.

Hubble Deep Field South dans son intégralité.

Enfin, ce qui rend cette photographie intéressante, c’est ce que l’équipe de recherche a décidé d’en faire : le rendre public. Au lieu de garder les données collectées pour eux-mêmes et de les étudier en privé, ils ont décidé de rendre la recherche publique et les données étaient accessibles à n’importe quelle équipe scientifique. Quelque chose qui est aujourd’hui relativement normal, sur le site Web de la NASA, des milliers de fichiers non traités sont disponibles pour analyse, mais pas à ce moment-là.

