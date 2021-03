La photographie mobile ne cherche plus le réalisme, elle cherche à impressionner (et on adore)

La plus grande ambition de la photographie depuis de nombreuses décennies était de représenter les scènes le plus fidèlement possible. Des détails, des ombres, des flous qui cherchaient à imiter l’effet optique naturel. À un moment donné, il est devenu créatif dans certains domaines, mais les dernières années de la photographie mobile (ou devrions-nous dire « photographie computationnelle?) cela est devenu incontrôlable.

La photographie a fini par vouloir impressionner. Ou nous-mêmes, ou ceux qui les verront dans notre alimentation à partir d’Instagram. Même les fabricants essaient de choquer les acheteurs potentiels avec des photographies aussi extrêmes dans le cadre de leur marketing. Les téléphones portables transforment déjà la nuit en jour, saturent les paysages et créent une version sucrée de notre visage pour que nous oublions un instant que notre visage est également imparfait et a des rides, des grains de beauté, des boutons ou une texture qui n’est certainement pas celle de Nicole Kidman.

Le mode Night Sight du Google Pixel était l’un des grands symptômes d’un changement de tendance déjà venu de loin. Ce n’était même pas la première façon de présenter une proposition similaire, mais c’était la plus impressionnante et celle qui a ouvert la voie à l’industrie.

L’intelligence artificielle n’est pas venue pour que nos photos dépeignent avec plus de précision et de clarté ce que notre œil voit, mais pour impressionner avec des résultats accrocheurs. Un paysage urbain nocturne la nuit doit être net et clair pour être fidèle à la réalité, ne pas avoir un ciel gris clair et une atmosphère qui imite celle de sept heures de l’après-midi par temps nuageux. Bien sûr, ce qui a triomphé a été le deuxième terrain, et non le premier, des caméras traditionnelles.

Image promotionnelle de Google pour le Pixel 3, comparant une photo en basse lumière avec une photo prise avec l’ iPhone Xs. Lequel est le plus réaliste et lequel est le plus choquant?

Anna Marti, l’éditeur de Engadget qui a publié des centaines de critiques de téléphones portables, souligne un aspect intéressant: « Ce phénomène est en augmentation depuis des années, même s’il est maintenant particulièrement apprécié dans le milieu de gamme. Là, l’acheteur ne cherche pas le meilleur appareil photo, mais quelque chose qui leur donne de très bonnes photos. colorées et moins chères. Ce sont des produits avec des caméras axées sur la prise de photos qui seront publiées sur les réseaux sociaux, donc les fabricants ont opté pour des photos assez saturées, plus que réalistes. «

Ce n’est pas forcément mauvais, ça arrive juste. De plus: c’est raisonnable que les gens qui ne veulent pas dépenser trop d’argent sur un terminal ne demandent pas la reconstitution fidèle d’un capteur qui ne peut s’en approcher en raison de son budget plafond. Quelques exemples de mobiles dont les critiques de cette maison ont commenté leur saturation excessive (l’astuce la plus élémentaire pour les rendre plus frappants): Honor 8X, Huawei Mate 20, P20 Pro, Galaxy S20 …

Vivre en minorité façonne la personnalité, et ceci est bien connu des photographes qui continuent à photographier avec leurs appareils photo traditionnels, déjà vendus à un ratio de moins de 1 pour 100 smartphones commercialisés. Et l’écart continue de se creuser. La grande majorité des gens se contentent de photographier avec leur smartphone … et ses résultats souvent irréalistes.

J’insiste: ce n’est pas mal en soi. L’arrivée de meilleurs capteurs, des améliorations logicielles et de l’intelligence artificielle sur les téléphones mobiles nous permet d’obtenir résultats barbares pour certains types de photographie et dans un appareil qui tient dans notre poche. Le problème, pour ceux qui le considèrent comme tel, c’est qu’on s’habitue à voir des ciels exagérément bleus, des arbres qui semblent éclairés par des projecteurs ou des nuits transformées en couchers de soleil lumineux. Le but de la photographie n’est pas toujours de capturer la réalité, mais parfois il n’y a pas d’alternative aux résultats nécessairement époustouflants. Bien que le marché ne semble pas être à la recherche d’alternatives. Il en est plutôt ravi.

Cela peut aller beaucoup plus loin si nous parlons du mode beauté dans le selfies, mais c’est un autre problème.