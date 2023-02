La photo virale de The Last of Us avec Storm Reid et Bella Ramsey dont tout le monde parle

HBO Max

épisode 7 de Le dernier d’entre nous montrera la relation d’Ellie et Riley.

© HBOMaxC’est la photo dont tout le monde parle de l’épisode 7 de The Last of Us

Quelques heures avant la première du chapitre 7 de The Last of Us, HBO Max a partagé une photo de Bella Ramsey et Storm Reid qui est déjà devenue virale et dont tout le monde parle Le nouvel épisode de Le dernier d’entre nous montrera la relation lesbienne entre Ellie et Riley ?

C’est ce qu’attendent les fans, surtout après l’avant-première de l’épisode et l’image où l’on peut voir Ellie et Riley monter sur un carrousel et se regarder d’un air complice qui rappelle le premier amour d’adolescent, même s’il est post-apocalyptique.

+ Ellie de The Last of us est lesbienne et a une liaison avec Riley ?

Les adolescents incarnés par Bella Ramsey et Storm Reid (manquant, Euphorie) montrera ce qui semble être un rendez-vous romantique dans le épisode 7 de Le dernier d’entre nous (laissé derrière)mais il n’y aura pas seulement de la romance, mais aussi de la peur, car il sera montré comment Ellie a été mordue.

Rappelons que la série HBO Max est basée sur le jeu vidéo développé par Naughty Boy et, dans le matériel source, Ellie est lesbienne. Compte tenu de la fidélité que la série a eu à recréer le jeu vidéo, il est certain que le rôle de Bella Ramsey à l’écran sera également montré dans le cadre de la population LGBTQIA+.

Aussi, Craig Mazin, scénariste du jeu et de la série a promis qu’il ne changerait pas l’orientation sexuelle d’Ellie tandis que Neil Druckmann, le réalisateur de la série a également déclaré qu’Ellie est lesbienne.

