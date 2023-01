La PHOTO VIRALE de Jenna Ortega portant une nuisette Victoria’s Secret

in

Jenna Ortega a eu une nouvelle viralisation ces derniers jours suite à une publication sur son profil Instagram avec une tenue Victoria’s Secret.

©GettyLa PHOTO VIRALE de Jenna Ortega portant une nuisette Victoria’s Secret.

Le service de streaming Netflix a remporté un nouveau succès en 2022 suite à la première de la série Merlinqui est devenu l’un des plus regardés de son histoire, mais a également accru la popularité de Jenna Ortega comme jamais auparavant. Même si l’actrice était déjà reconnue, ces derniers mois, elle a augmenté son nombre de followers sur les réseaux sociaux, où elle a récemment publié une photo devenue virale.

Au cours de l’année écoulée, le jeune homme de 20 ans s’est plongé dans l’un des genres cinématographiques les plus fascinants de tous les temps : l’horreur. Ses principaux projets étaient le film X par Ti West et le cinquième opus de la franchise pousser un cri, dans lequel il continuera avec la sixième partie qui arrivera en mars. Mais si nous devons parler d’un rôle qui a changé sa vie, l’émission de plateforme basée sur la famille Addams est sûrement la réponse.

+La photo virale de Jenna Ortega dans les réseaux

Jenna Ortega Elle est généralement très active sur ses réseaux sociaux, mais principalement sur son compte Twitter officiel. Instagram (@jennaortega), dans lequel il compte 39 millions de followers. Dans son dernier message, il a laissé un carrousel d’images montrant deux statues gothiques sous la légende « Visage d’ange et moi ». Sur la troisième photo, on voit l’actrice porter de la lingerie féminine qui compte déjà 8 millions de likes et qui a été enquêtée par ses fans.

D’après le récit de Instagram @styleofjennaortega qui se charge d’observer attentivement chacun des vêtements de la star de Merlin, dans son dernier message, elle porte une nuisette blanche Victoria’s Secret. Il présente des bonnets en dentelle non doublés fixés avec un nœud en satin scintillant au milieu et un soutien-gorge court en mousseline plissée fluide. Selon le rapport, ça s’appelle « Pleated Babydoll Lingerie Dess » et ça coûte 59,95 €.

Depuis le succès de Merlinsur la plateforme Netflix, il n’est pas du tout étrange de voir Jenna Ortega s’inspirant de son personnage avec un style gothique dans chacune de ses présentations, puisqu’il a travaillé avec le styliste Enrique Melendez pour le réaliser. Cependant, cette fois, il a choisi une tenue blanche, laissant derrière lui l’apparence de la série, et on peut dire que n’importe lequel de ses côtés est celui de ses fans.

