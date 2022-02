La photo la plus attendue : Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield ont recréé le célèbre mème de Spider-Man

in

Enfin est venu ce que tout le monde voulait voir avec le trio d’acteurs recréant la capture déjà emblématique du mème de super-héros. Ne le manquez pas et regardez-le ici!

©Photos SonyLa photo la plus attendue : Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield ont recréé le célèbre mème de Spider-Man.

Spider-Man : Pas de retour à la maison Il est sorti dans le monde entier il y a plus de deux mois, mais son impact se poursuit à ce jour en raison de ce qui a été vu sur grand écran. Compte sur lui Vers d’araignée composé de versions de Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield Ce fut un moment unique pour les millions de fans du Univers cinématographique Marvelbien qu’ils aient également imaginé voir quelque chose qui est finalement arrivé aujourd’hui. Le mème emblématique a été recréé !

Depuis quelques années, les réseaux sociaux sont inondés de le mème de super-héros qui revient pour plaisanter sur des situations dans lesquelles une personne imite une autre ou une situation spécifique. C’est une capture qui trouve son origine dans la première saison de la série animée de 1967, dans le chapitre « Double identité », où le protagoniste doit attraper un homme qui vole son identité. On se souvient également de lui pour son apparition dans la scène post-générique de Spider-Man: dans le Spider-Verse.

+ Le mème a été recréé

Pour célébrer la date de sortie de l’édition numérique, 4K UHD et Blu-ray de Spider-Man : Pas de retour à la maisonles réseaux du personnage ont publié un communiqué avec l’actualité qui sera vue, mais tout le monde a été attiré par une photo en particulier. « Bien sûr, on a LE mème »ont été les mots choisis pour La recréation de l’image virale par Holland, Maguire et Garfield. Épingle de sûreté!

En même temps, À M Il l’a posté sur son compte Instagram officiel, où il a ajouté des millions de likes en quelques minutes. La répercussion a été la même sur Twitter, où les fans du MCU Ils étaient chargés d’exprimer leurs émotions pour observer pour la première fois la recréation du mème historique avec les trois derniers interprètes de l’un des personnages les plus aimés de toute la franchise.

Pour voir les coulisses de ce moment et de l’intégralité du film, il faudra patienter jusqu’au 12 avril pour la sortie des éditions exclusives avec tous les secrets de la réalisation. Sans aucun doute, ce sera un objet que tout fan de merveille vous voudrez l’avoir entre les mains car c’est une cassette qui a rappelé vos souvenirs et a donné le premier Spider-Verse en version live-action au cinéma.

