La photo inédite de Tom Holland et Zendaya qui a inquiété les fans de Spider-Man

Tom Holland et Zendaya sont le couple du moment, alors leurs photos ensemble font sensation. Mais, l’un d’eux a inquiété les fans. Voir!

© GettyTom Holland et Zendaya

La relation de Tom Holland Oui Zendaya C’est l’un des plus applaudis par les fans. Les acteurs se sont rencontrés sur le tournage de Spider-Man : Retrouvailles où il a donné vie au protagoniste, tandis qu’elle à sa co-star, MJ. De là, ils ont établi une grande amitié qui a fini par devenir un grand amour qui, aujourd’hui, traverse les frontières et enchante les adeptes.

En effet, depuis 2017, les fans attendent de voir Tom Holland Oui Zendaya en couple, mais ce n’est que l’année dernière que les acteurs ont donné une chance à l’amour. Cependant, les deux gardent un profil bas et on sait peu de choses sur la progression de leur parade nuptiale. Des rumeurs ont été divulguées plus d’une fois sur une coexistence, mais comme les deux sont très hermétiques sur leur vie privée, cela n’a jamais été confirmé.

cependant maintenant Tom Holland Oui Zendaya a fait l’actualité parce qu’une photo d’eux sur le tournage de homme araignée Cela a provoqué une grande inquiétude sur les réseaux sociaux. Eh bien, dans la carte postale qui est devenue virale sur Twitter, vous pouvez voir ce qui aurait pu être un canular de merveille. C’est que, dans l’image apparaît une scène des films de super-héros dans laquelle les deux s’embrassent en la comparant à une autre dans laquelle cela indique que MJ n’était pas vraiment là, mais a été édité avec CGI.

En tout cas, il faut préciser que ce cliché n’est rien d’autre qu’une blague ressortie d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Car, s’il y a quelque chose à souligner, c’est que Holland et le chanteur aussi ont toujours été ceux qui ont participé aux films dans lesquels ils jouent. En fait, plus d’une fois, ce sont eux-mêmes qui ont joué des scènes d’action et très risquées, donc un moment romantique était à ne pas manquer.

Pourtant, au-delà des moments où ils ont travaillé ensemble sur merveillemaintenant Tom et Zendaya ils ne partageront plus l’écran. Les deux sont dans des projets différents et, pour le moment, ils n’ont pas confirmé leur retour au MCU en tant que Spider-Man et MJ. Bien sûr, l’illusion des fans de les revoir ensemble à l’écran est toujours intacte. C’est pourquoi il ne faudra pas longtemps avant que les interprètes partagent une nouvelle aventure.

