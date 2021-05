La photo inédite de Ramón Valdés quelques jours avant sa mort

Il y a plus de trois décennies, il a cessé d’exister Ramon Valdes, cet acteur qui a donné vie au bien-aimé Don Ramón dans “El Chavo del 8« , Ainsi que Peterete dans » Los Caquitos « , Tripaseca ou Super Sam dans »El Chapulín Colorado”, Entre autres personnages; Et bien que 32 ans se soient écoulés depuis son départ, son héritage reste valable chez les personnes qui ont apprécié ses apparitions au programme.Chespirito».

Non seulement ses partisans se souviennent de lui avec tendresse, mais les membres de sa famille font également perdurer le populaire «Roro» dans la mémoire de tous. Justement, son petit-fils Miguel Valdés a partagé une photo intime du comédien dans ses derniers jours de vie.

Dans l’image, téléchargée sur son compte Instagram, en 2019, l’acteur est vu en blouse d’hôpital, très souriant et levant le pouce, entouré de ses proches.

« Aujourd’hui [9 de agosto de 2019] Il y a 31 ans, «Monchito» est mort. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, même avec un cancer en phase terminale, il a continué à sourire, à plaisanter et à rendre les gens autour de lui heureux. Ce beau personnage a fait en sorte que des gens comme vous l’aiment à ce jour, et ce n’est que grâce à vous qu’il est toujours en vie à chaque fois que nous allumons la télévision, chaque fois que quelqu’un partage un mème ou une phrase de « Monchito », merci les amis nous t’aimons beaucoup et nous apprécions tellement l’amour « écrit dans le sens du message.

Le comédien avec sa famille et ses amis, peu de temps avant sa mort. (Photo: Miguel Valdés / Instagram)

Et bien que l’on sache que Ramón Valdés en est venu à avoir une vie austère mais heureuse avec ses 10 enfants, trois engagements différents et toute sa famille, sa santé n’a pas résisté et il a cessé d’exister à 64 ans.

De plus, la fille de l’acteur, Carmen Valdés, se souvient également de lui à chaque fois qu’elle le peut sur ses réseaux sociaux, où elle a des conversations avec les amis de son père comme Carlos Villagrán ou María Antonieta de las Nieves.

Lors d’une diffusion en direct sur les réseaux sociaux, Villagrán a été encouragé à parler de la dernière visite qu’il a faite à Ramón alors qu’il était déjà en mauvaise santé. Cela s’est produit avant que le souvenir de Quico ne fasse une tournée dans certains pays. «Je m’étais engagé à aller travailler en Bolivie et au Pérou. Logiquement, je savais qu’il était très malade et je suis allé lui dire au revoir à l’hôpital de Santa Elena « , a dit Carmen Valdés, a publié Infobae.

Bien que la tristesse ait submergé l’acteur comique, il a toujours essayé de faire du bien à son cher ami, mais peu importe l’effort qu’il faisait, il ne pouvait pas contenir ses larmes; C’est à ce moment-là que Valdés, qui avait souffert d’un cancer de l’estomac, a été encouragé à lui faire une blague.

«Je l’ai vu très maigre, il lui restait très peu de temps. Alors je l’ai serré dans mes bras et j’ai commencé à pleurer. Ce à quoi il m’a dit: «Maintenant, ne pleure pas cachetón. Je t’attendrai là-bas ». Je lui dis: « Là-bas avec le Seigneur? » «Ne soyez pas stupide: là-bas», a-t-il répondu « , se souvient-il avec nostalgie.