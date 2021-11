La photo inédite de Meghan Markle qu’une collègue de Suits vient de partager et va agacer Elizabeth II

En 2018, Meghan Markle il a attiré tous les regards du monde entier. L’actrice, d’origine américaine, a été impliquée dans une déclaration de la Maison royale britannique. Il y était annoncé qu’elle était la femme que le prince Harry, le plus jeune fils de Lady Di et petit-fils de Isabelle II, avait choisi de s’engager et de réaliser par la suite un mariage en grand.

Cependant, le séjour de Meghan Markle à Buckingham Palace, cela ne dura pas longtemps. C’est qu’au début de l’année dernière, elle et son mari, le prince Harry, ont annoncé leur départ de la Maison royale en prenant la ferme décision de déménager aux États-Unis. Laissant tout de côté, les ducs entreprennent de refaire leur vie loin des Windsor et de leur bulle monarchique.

Pourtant, malgré le fait que Markle et Harry ne sont plus des membres supérieurs de la royauté, ils font partie de l’une des familles les plus importantes et les plus puissantes du monde, du moins par le sang. C’est pourquoi, même s’ils n’ont pas à passer leur vie à se conformer à des protocoles, il y a des choses qu’ils doivent tout de même respecter en prenant soin de leur image.

À tel point que la récente photographie inédite qui transcendait Meghan pourrait complètement irriter Isabelle II. C’est parce qu’elle est vue avec une coupe de champagne à la main et souriante, ce qu’aucun membre de la famille ne peut faire en public, sauf lors d’occasions spéciales. Cependant, il convient de noter que la carte postale date de bien avant qu’elle ne soit duchesse.

C’était Rick Hoffman, qui jouait Louis dans Costume, la série dans laquelle Markle a joué bien avant de rencontrer le Prince, celui qui a sorti le cliché. A travers son compte Instagram, l’acteur a souhaité se remémorer ces bons moments passés avec son collègue et a écrit : « bon vieux temps”. Sur la photo, on les voit porter un toast dans ce qui semble être un restaurant et une sorte de célébration.

Meghan Markle rencontré le prince Harry en train de filmer les dernières saisons de Costume les membres de la distribution ont donc tous été invités au grand mariage. L’actrice a joué Rachel Zane, une parajuriste qui travaille dans un cabinet d’avocats d’affaires, pendant les huit premières saisons. Pour le dernier, elle n’a pas pu l’être puisqu’elle avait donné le « oui je veux » et a été forcée de quitter le programme.

