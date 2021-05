La photo d’un fromage qui a permis de retrouver un trafiquant de drogue et de le condamner à 13 ans et demi de prison

En règle générale, ce n’est pas une bonne idée de partager des photos avec des informations personnelles sur InternetEncore moins si vous êtes un trafiquant de drogue. Carl Stewart, un trafiquant de drogue de Liverpool, a décidé de publier la photo d’un fromage qu’il aimait sur un réseau de communication. Il suffisait à la police de l’identifier et de le retrouver. Il est maintenant condamné à 13 ans et demi de prison.





Selon la police de Merseyside au Royaume-Uni, le trafiquant de drogue a été identifié comme étant Carl Stewart. Il est originaire de Liverpool et est reconnu coupable de complot en vue de fournir des drogues telles que l’héroïne, la cocaïne, la kétamine ou la MDMA. Les autorités l’ont poursuivi pendant un moment et finalement a révélé son identité avec quelque chose d’apparemment aussi innocent qu’une photo d’un fromage. Après avoir plaidé coupable, Carl Stewart risque 13 ans et six mois de prison pour les charges retenues contre lui.

Fromage et empreintes digitales

Comment une photo d’un fromage pourrait-elle permettre de retrouver le criminel? Très simple, problème d’empreintes digitales. La photographie partagée par Carl Stewart montrait également la paume de sa main. Il l’a affiché d’une manière si claire et précise qu’il suffisait à la police de pouvoir prendre les empreintes digitales et les croiser avec leur base de données.

Ce n’était pas la seule erreur de Carl Stewart. La deuxième erreur était postez cette photo dans un endroit que vous pensiez sûr mais pas du tout sûr. Il a posté la photo sur EncroChat, un réseau de communication prétendument crypté utilisé par des criminels. Cependant, en juillet 2020, le système a été compromis par les autorités européennes.

EncroChat a été un trésor pour les autorités. Au Royaume-Uni, ils affirment avoir déjà identifié plus de 10 000 utilisateurs impliqués dans la fourniture de drogues et d’armes, le blanchiment d’argent ou d’autres activités illégales. Dans le monde entier, ils ont déjà réussi à identifier plus de 60 000 utilisateurs, peut-être aucun d’une manière aussi naïve et curieuse que Carl Stewart.

En tout cas, Ce n’est pas la première fois qu’une histoire aussi curieuse est produite comment est. En septembre 2020, un trafiquant vendant de la marijuana sur le Dark Web a également été identifié en raison de ses empreintes digitales. La morale est claire: à part ne pas vendre de drogue, si vous le faites, ne montrez pas la paume de votre main sur des photos sur Internet.

Via | Ciel