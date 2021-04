La photo du premier regard de She-Hulk montre Tatiana Maslany sur le plateau

Notre premier regard sur Tatiana Maslany comme Jennifer Walters dans le She-Hulk La série Disney + est arrivée. Marvel Studios tourne actuellement la série tant attendue à Atlanta. Le studio célèbre le succès de WandaVision, de même que Le faucon et le soldat de l’hiver, qui vient de se terminer, mais il n’y a pas de temps pour prendre une pause. She-Hulk est en train de filmer, et selon le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, le Chevalier de la lune La série se prépare à commencer la production dans les semaines à venir, tandis que les fans de Marvel Cinematic Universe attendent le Loki série, dont la première est prévue le 11 juin.

L’image qui a fui du She-Hulk L’ensemble comprend une Tatiana Maslany souriante dans un sweat-shirt jaune vif de l’UCLA. Maslany joue Jennifer Walters, alias She-Hulk, dans la série à venir, bien qu’elle ait initialement nié les rumeurs selon lesquelles elle était attachée au MCU. Les fans de Marvel Comics reconnaîtront la connexion UCLA puisque c’est là que Walters a obtenu son diplôme en droit summa com laude. L’image ne fournit aucune autre information sur les scénarios possibles qui seront utilisés dans She-Hulk.

Comme tout ce que Marvel Studios crée, She-Hulk est enveloppé de mystère. Cependant, il a été confirmé que Mark Ruffalo apparaîtra comme Bruce Banner dans la série. Dans les bandes dessinées, Jennifer Walters est la cousine de Banner qui est abattue par un gangster. Afin de lui sauver la vie, Banner fournit une transfusion sanguine, qui transmet son sang irradié aux rayons gamma, lui donnant des super pouvoirs et la transformant en She-Hulk. Bien que le scénario ne soit pas clair, beaucoup pensent que nous verrons une histoire d’origine où Walters commence en tant qu’avocat ordinaire avant de gagner sa super force de son cousin.

Il a également été confirmé que Tim Roth reprendra son rôle vilain d’Abomination dans She-Hulk. Roth est apparu auparavant comme le personnage en 2008 L’incroyable Hulk, qui mettait en vedette Edward Norton en tant que personnage titulaire, qui a été créé par la légende de Marvel Comics, Stan Lee. Le nom « Abomination » appartenait auparavant à un autre personnage, mais Lee a insisté pour dire à l’artiste Gil Kane de « le rendre plus grand et plus fort que Hulk et nous nous amuserons beaucoup avec lui ». Le méchant a certainement pu s’amuser beaucoup avec la vision de Norton sur le Ponton en 2008.

Kevin Feige a précédemment révélé le déploiement des émissions Disney +, notant qu’ils ne partageront pas tous le même format. « C’est environ six heures de contenu », a déclaré le patron de Marvel Studios en s’adressant à IGN « Parfois, ce sera six épisodes, parfois ce sera neuf épisodes, dans le cas de WandaVision. Parfois, ce sera 10 épisodes. Vous avez essentiellement 10 épisodes d’une demi-heure, ce qui She-Hulk … le sera. « Nous n’avons pas de date de première fixée pour la série à venir, mais cela devrait être annoncé dans un proche avenir. Pour l’instant, les fans de MCU ont déjà des vues sur le Loki séries. Vous pouvez consulter la première image de la She-Hulk ci-dessus, grâce au compte Instagram d’Atlanta Filming. BossLogic a créé l’art du topper.

