La photo des travailleurs de Domino au Texas devient virale: «  Vous servir pendant cette crise  »

Une photo virale prise dans un Domino’s Pizza à San Antonio, au Texas, donne un aperçu du chaos et du stress auxquels sont confrontés les travailleurs du secteur alimentaire alors que le temps glacial et les pannes de courant ont frappé l’État plus tôt cette semaine.

La photo, prise par l’employé July DeLuna, a été partagée sur Facebook le 17 février. Depuis, elle a été partagée des centaines de fois.

« C’est à quoi ça ressemble quand nous avons travaillé de notre mieux », a écrit DeLuna dans la légende de la photo. « C’est nous. Dominos. Travailler dur. Vous servir pendant cette crise. »

DeLuna, qui n’a pas pu parler à 45secondes.fr Food, a noté dans la légende que d’autres restaurants et pizzerias étaient fermés et que, bien que l’établissement n’ait été ouvert que pendant une brève période, ils servaient beaucoup plus de nourriture qu’ils ne le feraient habituellement.

« Nous avons été ouverts pendant quatre heures », a écrit DeLuna. «… Et ce qui (était) un week-end de nourriture à servir a disparu pendant cette période.»

DeLuna a déclaré dans son message qu’elle et ses collègues servaient « d’innombrables » repas mais étaient fréquemment réprimandés par les clients.

« D’innombrables personnes nous crient dessus. D’innombrables fois nous avons essayé de dire » Nous sommes désolés « », a-t-elle écrit. « C’est nous quand nous manquions de nourriture et ne pouvions plus en servir. Nous n’avions même pas de nourriture à nous servir. »

Alors que le message de DeLuna a surtout suscité des réactions positives, certains commentateurs ont répondu avec le même vitriol sur lequel elle attirait l’attention.

« Hahahaha s’il te plait. C’est une blague, non? » a demandé un utilisateur de Facebook.

« Oh non. Quatre heures entières! 4 heures de travail doivent être très stressantes », a ajouté un autre.

Mais beaucoup dans les commentaires ont défendu DeLuna et ses collègues.

« Bien que je ne sois pas fan de certaines pizzerias, je suis moins fan de ceux qui abusent des gens qui les servent, quand leurs serveurs ont tant fait pour y arriver, prenez les abus, AVEC UN SOURIRE, invitez-les à revenir car ils ont failli s’effondrer épuisement », a écrit un utilisateur de Facebook. « … Bon travail en allant au-delà des attentes! »

Un autre commentateur a appelé ceux qui ont répondu négativement comme n’étant pas en mesure de «résister à une occasion de réprimander quelqu’un pour ses efforts».

«Nous sommes très fiers des membres de notre équipe de magasin qui travaillent dur pour servir des plats chauds à leurs communautés locales», a déclaré un représentant de Domino’s AUJOURD’HUI dans un courriel. «C’est une situation très fluide actuellement au Texas et les magasins surmontent les différents obstacles du mieux qu’ils peuvent.»

Dans son message, DeLuna a demandé que ceux qui mangent dans des restaurants ou d’autres établissements se souviennent que les serveurs sont souvent confrontés à leurs propres difficultés.

«Nous avons renoncé à nos récompenses pour vous servir. Nous avons renoncé à notre sécurité pour conduire ici», a-t-elle écrit. « Nous avons abandonné notre temps pour être ici. Nous avons tout risqué pour être ici pour vous servir. Veuillez comprendre que nous travaillons dur non pas parce que nous devons le faire, mais parce que nous voulons aider et nous nous soucions. Merci. »

NOTE DE L’ÉDITEUR (19 février 2021, 17 h 17 HNE): Cette histoire a été mise à jour avec une déclaration de Domino’s.