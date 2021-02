La photo de Millie Bobby Brown qui a retenu l’attention des fans de Stranger Things

La quatrième saison de ‘Choses étranges’ est devenue l’une des versions les plus attendues du service de streaming Netflix. Ses fans attendent la suite de l’histoire à partir de juillet 2019 Et en raison de la pandémie de Coronavirus, ils devront attendre plus longtemps que prévu, car ils ont dû retarder les enregistrements de plusieurs mois, mais actuellement ils sont déjà en plein tournage.

Ils ont commencé à filmer le saison 4 début octobre, où quelques photos des acteurs étaient connues sur le plateau. Pour les vacances de Noël et du Nouvel An, ils ont arrêté leurs activités et sont revenus il y a quelques semaines. Pour le moment, il n’y a pas de détails sur l’intrigue, mais David Harbour a parlé de son personnage et Gaten matarazzo Il a dit que ce serait la livraison la plus terrifiante.

Bien qu’il y ait des estimations sur où ce sera cette saison, car il y a des images que l’histoire est dans l’année 1986, il n’y a aucune certitude de la part de la production et de ses créateurs, donc Les adeptes prennent de petits indices sur les pistes et proposent des théories du spectacle. Comme c’est arrivé ce jeudi avec une photo publiée par Millie Bobby Brown sur son Instagram. Dire quelque chose?

Selon certains fans sur les réseaux sociaux, Cette photo de la jeune actrice révèle la nouvelle coiffure que « Eleven » portera dans le quatrième opus de « Stranger Things ». Ceux qui affirment cela soutiennent que Les moments coïncident où elle rejoint le tournage, puisqu’elle n’a encore rien filmé. Cependant, d’autres pensent que c’est juste une photo décontractée pour Instagram qui ne révèle absolument rien sur son personnage.

Quelque chose de similaire s’était produit au début de 2020 lorsqu’il avait posté une photo avec une nouvelle coiffure, mais plus tard, ils ont confirmé que c’était pour le film. «Enola Holmes». La saison 4 Il n’a pas de date exacte prévue et la seule chose confirmée sont certaines incorporations, telles que Levon Thurman Hawke, Sherman Augustus et Robert Englud, entre autres.